不是收集橡皮擦屑？國小「桌子凹槽」隱藏功用曝光 鄉民驚呼長知識

你還記得國小的木製課桌椅上，有一條深深的凹槽嗎？一名網友分享關於課桌椅的冷知識，指出桌子上凹槽的真實用途。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期發現課桌椅的冷知識，直言桌子上的那條凹槽，其實不是拿來放筆的，而是方便打掃所設計，因為椅子可以藉由這條凹槽，穩穩地倒立在桌子上。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「我以前以為他是讓我收集橡皮擦屑的」、「我甚至沒聽說過，大學都要畢業了」、「畢業N年後才知道凹槽是這樣用的」、「這輩子的遺憾是我還沒這樣玩過」、「原來那個凹槽是可以這樣用的嗎！以前都被我拿來裝橡皮擦屑屑」、「我完全沒這樣玩過耶，都只把椅子疊在桌上而已」。

此外，也有不少網友分享成功照片，指出「我國中的時候也有人這樣弄過，然後那天我試了一下，你要慢慢的感覺他的平衡點，感覺對了就放掉，順利的話到隔天早上來都不會倒」、「8年前高中時寒假前慫恿全班，然後就這樣放了一個寒假」、「全班一起挑戰，放學後放了一天，隔天都沒倒」。

不過，也有網友提醒，這種疊法其實滿危險，紛紛回應「如果一張椅子倒掉，就會變骨牌了」、「這個倒了椅子腳會斷」、「永遠都記得我被這個砸到」、「一個地震直接strike」、「國中時打掃碰到掉下來，右腳無名指指甲慘遭重擊」。