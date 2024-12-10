偏鄉小校學習有亮點 台南後壁樹人國小參展台南國際版畫展

位處偏區的台南後壁樹人國小長期推廣藝術教育有成，30件學生作品近日獲參加「版畫浪潮：2024台南國際版畫展」，與來自全球10國146位藝術大師一同展出，展現新秀風采。

「版畫浪潮：2024台南國際版畫展」即日起在台南美術館展出，策展人為中華民國版畫學會理事長林仁信，今年9月參觀台北華山文創園區的《台灣孩子的夏日凡特奇》展覽後，對受邀展出的樹人國小學生版畫作品傳達家鄉韻味與濃厚情感讚譽有加，也因這些作品促成了這次國際展出機會。

該項畫展匯集來自台灣、美國、日本等10個國家，共146位版畫藝術家作品，展現版畫藝術多元風貌。樹人國小受邀參與，與國際級大師作品同場展出，樹人國小學生作品共30件入選，其中包括「澎湖走讀現地創作系列」以及「學生校園生活創作系列」。

樹人國小學生王妤亘興開心說，自己作品能與這麼多優秀藝術家一起展出，覺得非常榮幸，也因這次參展經驗，自己對版畫藝術有了更深入了解，也激發了更多創作靈感。