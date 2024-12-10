醫師曝「1款常見飲料」正確讀音 一票網友驚嘆：居然都唸錯

有些常見的字，其實大家都唸錯了！小兒科醫師陳木榮指出，近期陪孩子讀書，又開始字字研究，像是前幾天到越南小吃店吃飯，點了一杯金桔檸檬茶，想跟店員說不要唸錯，直言金桔的「桔」是讀「ㄐㄩˊ」，而非「ㄐ一ˊ」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

陳木榮在臉書表示，近期到越南小吃店吃中餐，點了一杯金桔檸檬茶，對方卻將金桔的「桔」讀作「ㄐㄧˊ」，讓他很想跟對方說，那個字的讀音應該是「ㄐㄩˊ」，要念橘子的橘，而非吉利的吉。

貼文一出後，多數網友都相當驚訝，紛紛表示「我一直以來都唸錯」、「我都是往錯的唸」、「謝謝你，我每次都打ㄐㄧˊ，結果找超久」、「這個字我還是打字打不出來的時候才知道的」、「但這樣念，一定會被當作是台灣國語的」、「我覺得唸金吉感覺比較好喝」。

事實上，根據教育部《重編國語辭典修訂本》中「桔」的音念作「ㄐㄧㄝˊ」或「ㄐㄩˊ」，讀作「ㄐㄧㄝˊ」的時候是指「桔梗」、「桔槔」；讀作「ㄐㄩˊ」同「橘」，可以視為「橘」的異形同義字，就是「金橘」、「金桔」。