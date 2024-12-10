快訊

台中23警涉「開假單」集體圖利 偵查隊長被帶回、6分局遭搜索

中職／知名球評爆料味全龍領先朱育賢爭奪戰 有望獲4年合約

瀏海螢幕不見了！蘋果OLED MacBook Pro變全螢幕機型 2026年登場

醫師曝「1款常見飲料」正確讀音 一票網友驚嘆：居然都唸錯

聯合新聞網／ 綜合報導
小兒科醫師陳木榮指出，金桔檸檬茶中金桔的「桔」是讀「ㄐㄩˊ」，而非「ㄐ一ˊ」。示意圖／ingimage
小兒科醫師陳木榮指出，金桔檸檬茶中金桔的「桔」是讀「ㄐㄩˊ」，而非「ㄐ一ˊ」。示意圖／ingimage

有些常見的字，其實大家都唸錯了！小兒科醫師陳木榮指出，近期陪孩子讀書，又開始字字研究，像是前幾天到越南小吃店吃飯，點了一杯金桔檸檬茶，想跟店員說不要唸錯，直言金桔的「桔」是讀「ㄐㄩˊ」，而非「ㄐ一ˊ」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

陳木榮在臉書表示，近期到越南小吃店吃中餐，點了一杯金桔檸檬茶，對方卻將金桔的「桔」讀作「ㄐㄧˊ」，讓他很想跟對方說，那個字的讀音應該是「ㄐㄩˊ」，要念橘子的橘，而非吉利的吉。

貼文一出後，多數網友都相當驚訝，紛紛表示「我一直以來都唸錯」、「我都是往錯的唸」、「謝謝你，我每次都打ㄐㄧˊ，結果找超久」、「這個字我還是打字打不出來的時候才知道的」、「但這樣念，一定會被當作是台灣國語的」、「我覺得唸金吉感覺比較好喝」。

事實上，根據教育部重編國語辭典修訂本》中「桔」的音念作「ㄐㄧㄝˊ」或「ㄐㄩˊ」，讀作「ㄐㄧㄝˊ」的時候是指「桔梗」、「桔槔」；讀作「ㄐㄩˊ」同「橘」，可以視為「橘」的異形同義字，就是「金橘」、「金桔」。

教育部 橘子 醫師

延伸閱讀

上班穿牛仔褲怎麼了？妹子遭同事嫌「沒女人味」 一票人怒：管太寬

越臭越上癮！男友超愛聞女友1部位 引一票共鳴：濃郁十倍更爽

白飯還是飲料重要？大學生心中「火鍋店必備條件」 2物最加分

菜單讀音唸錯好尷尬 網友大讚手搖飲店員貼心舉動：情商很高

相關新聞

醫師曝「1款常見飲料」正確讀音 一票網友驚嘆：居然都唸錯

有些常見的字，其實大家都唸錯了！小兒科醫師陳木榮指出，近期陪孩子讀書，又開始字字研究，像是前幾天到越南小吃店吃飯，點了一杯...

新北頂尖群科計畫最後一塊拼圖 泰山高中AI科技中心今揭牌

新北教育局推動頂尖群科計畫，現已在8校成立中心，而最後一處新北市AI科技人才培育中心今在泰山高中揭牌。新北教育局長張明文...

完成階段性任務 全國中小學題庫網12月31日走入歷史

國家教育研究院今年4月9日公告，「全國中小學題庫網」將於12月31日24時停止服務。國教院認為，該網站多數試題與現行課綱...

雨天過斑馬線紅綠燈示警 基隆多雨引靈感…二信發明獎奪冠

2024年高雄國際發明暨設計展日前落幕，共吸引來自全球32國、488名選手參賽，參展作品競爭激烈。基隆市二信高中拿下6金...

班班喝鮮乳政策 董氏、國教盟：不應取消、但要完善配套

農業部、教育部推動「班班喝鮮乳」政策，盼為學童補鈣，卻因配套不足引發教育現場反彈，甚至要求停止政策。對此，董氏基金會與國...

台南短影音徵選傳遞性平與包容 獲選作品「蒨女幽魂」、「拒絕歧視」

台南市家庭教育中心為提升大眾對性別平等與多元包容的認識，舉辦「家庭生活中的性別大小事-短影音徵選活動」，獲選作品出爐，國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。