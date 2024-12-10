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新北頂尖群科計畫最後一塊拼圖 泰山高中AI科技中心今揭牌

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北教育局推動頂尖群科計畫，最後一處新北市AI科技人才培育中心今在泰山高中揭牌。記者劉懿萱／攝影
新北教育局推動頂尖群科計畫，最後一處新北市AI科技人才培育中心今在泰山高中揭牌。記者劉懿萱／攝影

新北教育局推動頂尖群科計畫，現已在8校成立中心，而最後一處新北市AI科技人才培育中心今在泰山高中揭牌。新北教育局長張明文說，泰山高中從107學年度起扎根AI教育，不僅課程獲國發會肯定，也與產官學界合作，培育AI科技人才，張還在現場體驗遛機器狗，展現學生編寫程式實力。

新北近年推動全國頂尖群科計畫，每案三年1000萬讓學校採購器材，並透過產官學合作，跨校、跨域並向下扎根，培育人才一貫化，現有8校特色科別成為全國頂尖群科，包含新北高工資訊國手培育中心、瑞芳高工Discover X土地資源中心、樟樹實中服裝創意人才培育中心、淡水商工創意點心研發中心、鶯歌工商陶藝中心、三重商工模具、復興商工藝術設計中心及泰山高中AI科技人才培育中心等。

張明文今致詞，提及泰山高中從107學年度起扎根AI教育，師生創新教學及AI專題發展，包括教師自編人工智慧教案與教具，課程獲國發會肯定。學校更與產業界結合，由業界最新的技術使課程不斷精進。今日啟動儀式也邀請台灣微軟、台灣發那科、智泰科技等AI業界專家與科技大學代表，一同見證新北市AI教育人才培育。

此外，教育局也宣布，各級學校與耕莘專科學校、耕莘醫療健康教育產業園區資源成立健康醫療聯盟，培育醫事人才；耕莘專校校長陳友倫說，健康醫療聯盟成立目的是為整合學校與醫院資源，學校也與鄰近國中簽署合作意向書，促進教育單位與醫療機構之間的合作。

泰山高中校長孔令文表示，AI科技人才中心為適應數位化時代快速變遷，泰山高中號召組成AI策略聯盟，攜手產官學系統推動AI教育，而擔任中心營運長的電子科老師呂昇翰、陳致中長期投入AI教育，連續4年參加AI教案設計獲特優，學生也表現突出，其中高三學生張惟翔，高一即通過AIL人工智慧素養認證、高三更參加微軟AzureAI與OpenAI應用技術研習。

泰山高中由老師帶著學生編寫機器狗程式，不僅能感應動作旁人動作，還能握手。記者劉懿萱／攝影
泰山高中由老師帶著學生編寫機器狗程式，不僅能感應動作旁人動作，還能握手。記者劉懿萱／攝影
新北教育局長張明文現場體驗遛機器狗。記者劉懿萱／攝影
新北教育局長張明文現場體驗遛機器狗。記者劉懿萱／攝影
新北教育局長張明文現場體驗遛機器狗。記者劉懿萱／攝影
新北教育局長張明文現場體驗遛機器狗。記者劉懿萱／攝影

AI 教育局 新北

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