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完成階段性任務 全國中小學題庫網12月31日走入歷史

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
「全國中小學題庫網」將於12月31日24時停止服務。圖／取自全國中小學題庫網
「全國中小學題庫網」將於12月31日24時停止服務。圖／取自全國中小學題庫網

國家教育研究院今年4月9日公告，「全國中小學題庫網」將於12月31日24時停止服務。國教院認為，該網站多數試題與現行課綱倡導的核心素養理念不符，更常被應用在考前提供學生背誦、強記解題，因此決定結束對外服務，期待各界回歸新課綱的「核心素養」教學評量。

國教院表示，「全國中小學題庫網」於2009年建置時的初衷，是提供教育資源匯集、學校間教師教學分享與正向交流互動的平台，內容由各校自主彙整上傳。

2019年開始實施「十二年國民基本教育課程綱要」，強調透過核心素養的培育，幫助學生具備適應現代生活與迎接未來挑戰所需的知識、能力與態度，國教院認為，目前網站中多數試題仍聚焦於段考範圍的基礎能力評量，與現行課綱所倡導的核心素養理念較為不符。此外，國教院發現全國中小學題庫網資源多數被應用於考前提供學生反覆練習、背誦與強記解題，恐變相鼓勵各界忽略實踐素養導向課程的重要教育趨勢。

因此，國教院認為「全國中小學題庫網」完成其階段性任務，訂於113年12月31日24時結束對外服務，並期待各界回歸「十二年國民基本教育課程綱要」之「核心素養」課程教學與評量。

現今網路學習資源多元且豐富，國教院表示，師生可以依各自教學與學習需求，查找更多類型資源，例如教育部因材網、國立台灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心「素養導向課室評量資源建置暨推廣計畫」網站、愛學網等等。這些平台除提供符合核心素養且持續更新之試題示例資源，亦有多元資源與服務可提供有需要的親師生免費參考使用。

108課綱 小學 素養

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