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雨天過斑馬線紅綠燈示警 基隆多雨引靈感…二信發明獎奪冠

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市二信高中「會發光的足跡」作品，勇奪「環境能源類」最高榮譽鉑金獎。圖／二信提供
基隆市二信高中「會發光的足跡」作品，勇奪「環境能源類」最高榮譽鉑金獎。圖／二信提供

2024年高雄國際發明暨設計展日前落幕，共吸引來自全球32國、488名選手參賽，參展作品競爭激烈。基隆市二信高中拿下6金、4銀、2銅佳績，其中「會發光的足跡」勇奪「環境能源類」最高榮譽鉑金獎。學生從基隆多雨產生靈感，設計雨天時，行人與車輛經過斑馬線時讓路燈、紅綠燈產生警示，提升安全。

主辦單在15類作品中，每類擇最優一件授予鉑金獎，「環境能源類」獲獎的「會發光的足跡」由二信普通科朱宥欣、林恩佑、孫秉源、廖子蕎、王實修、曾暐哲、蕭楷哲及李奕霑等8位學生共同研發。

作品的創作靈感來自學生發現基隆多雨的天氣，經常導致視線不良，引發交通事故，學生巧妙結合壓電技術與感應系統，透過行人與車輛經過斑馬線時產生的壓力發電，提供能量給路燈、紅綠燈及警示燈條；同時感測環境光亮，在夜間或雨天閃爍燈條，提升行人安全，不僅推廣綠能發電，還具備解決交通問題的實用價值，獲評審青睞。

創作學生表示，電路設計是最大挑戰，從解決短路的風險，到串聯或並聯的組合選擇，從多次錯誤中學習，斷掉再重來，很辛苦才完成最後完整電路。

學生表示，甚至到了賽場才突發又有不可遇知的故障，他們一步一步檢測問題所在，苦思找到替代方案，不斷激好勝心，幸好電機科師生擔任技術指導，一舉拿到最高獎項。

二信高中此次參展的作品，大多結合現代科技與環保理念，展現學生的創新實力與實務應用能力。

指導老師之一的李郁輝表示，學生們在參與發明展的過程中，不僅提升創意發想能力，也加深對環境永續與AI應用的理解。電機科主任劉兆祥則指出，學生能透過作品解決民生問題，展現創意的同時，也為自己及為社會帶來積極正向改變。

校長林立說，學生奪得參賽以來第一座最高榮譽獎「鉑金獎」，未來將持續鼓勵學生參與國際舞台，為社會注入更多創意與科技力量。

基隆市二信高中「會發光的足跡」作品，勇奪「環境能源類」最高榮譽鉑金獎。圖／二信提供
基隆市二信高中「會發光的足跡」作品，勇奪「環境能源類」最高榮譽鉑金獎。圖／二信提供
基隆市二信高中「會發光的足跡」作品，勇奪「環境能源類」最高榮譽鉑金獎。圖／二信提供
基隆市二信高中「會發光的足跡」作品，勇奪「環境能源類」最高榮譽鉑金獎。圖／二信提供

交通事故 基隆 紅綠燈 電路

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