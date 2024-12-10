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班班喝鮮乳政策 董氏、國教盟：不應取消、但要完善配套

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
董氏基金會食品營養中心主任許惠玉強調，學童乳品政策滿足成長階段鈣質需求，改善營養不均與飲食習慣，是難得爭取到的美意，不應減少或取消。示意圖。本報資料照片
董氏基金會食品營養中心主任許惠玉強調，學童乳品政策滿足成長階段鈣質需求，改善營養不均與飲食習慣，是難得爭取到的美意，不應減少或取消。示意圖。本報資料照片

農業部教育部推動「班班喝鮮乳」政策，盼為學童補鈣，卻因配套不足引發教育現場反彈，甚至要求停止政策。對此，董氏基金會與國教行動聯盟共同呼籲，政策滿足學童成長階段的鈣質需求，不應取消，但應完善執行措施，避免政策擾民。

董氏基金會指出，根據國民營養健康調查，台灣7到12歲學童鈣質近十年的每日攝取量僅達建議量的49%-59%，若鈣質長期攝取不足，將導致骨骼成長不良，影響身高遺傳潛力。而每日攝取1-2杯乳品，是達成鈣質需求的最佳方法。

董氏基金會的研究指出，近6成未飲用乳品的學童表示，原因是家人不喝或未準備，可見學校環境提供乳品的重要性。對此，農業部也偕教育部在今年推行「班班喝鮮乳」政策，但董氏基金會與國教盟指出，政策因倉促上路配套不足，校方沒有足夠冷鏈設備、師生工作量激增，甚至出現學童背保久乳回家的情況。

董氏基金會食品營養中心主任許惠玉說，學童乳品政策滿足成長階段鈣質需求，改善營養不均與飲食習慣，是難得爭取到的美意，不應減少或取消。不論是鮮乳還是保久乳，均為國產生乳製成，營養價值相近，保久乳更能解決配送問題。有乳糖不耐症或對牛奶過敏者，則可選擇其他高鈣食品。

國教行動聯盟理事長王瀚陽說，教育部應將冷鏈設備納入學校補助計劃，並與相關團體充分溝通，避免將責任推卸至學校與家長。另可討論透過志工或家長協助配送，可提升政策執行效率。

王瀚陽表示，政策搖擺不定，讓廠商無法規劃產能，臨時生產只會增加成本，學校也無所適從。為確保孩子健康，政府、學校與社會各界應攜手推動，透過國產乳品供應與飲食教育，不僅增加鈣質攝取，更可培養學童飲用乳品的良好習慣。

教育部 班班有鮮乳 農業部 鈣質

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