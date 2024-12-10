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台南短影音徵選傳遞性平與包容 獲選作品「蒨女幽魂」、「拒絕歧視」

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市家庭教育中心為提升大眾對性別平等與多元包容的認識，舉辦「家庭生活中的性別大小事-短影音徵選活動」，獲選作品出爐。圖／擷取影片畫面
台南市家庭教育中心為提升大眾對性別平等與多元包容的認識，舉辦「家庭生活中的性別大小事-短影音徵選活動」，獲選作品出爐。圖／擷取影片畫面

台南市家庭教育中心為提升大眾對性別平等與多元包容的認識，舉辦「家庭生活中的性別大小事-短影音徵選活動」，獲選作品出爐，國小組「拒絕歧視」傳遞平等包容的理念。教育局期許透過文化創意短影音作品，讓更多人對性別議題關注，使性別平等理念深植人心。

獲獎優等作品中，國小組「拒絕歧視」，運用幽默演繹男生穿女裝清潔女廁的情節，強調尊重每個人選擇認同身分的自由，呼籲反對性別歧視，傳遞平等包容的理念。大專院校及社會組的「蒨女幽魂」，個人參賽者許恆綺以古裝情境與幽默互動展現性別平等，作品創新結合傳統與現代，寓教於樂，啟發觀眾更易理解並實踐性別平等。

國小組獲甲等作品「I don't like my home」，運用動畫呈現性平大小事，透過討論建立正確性別平等觀。

教育局長鄭新輝說，此本次活動讓學生和市民透過影音創作實踐性別平等理念，展現對多元性別與人際尊重的深刻理解，學生拍攝過程也是學習活動的延伸，積極面對生活中的性別大小事，更讓性別平等理念深植學校和家庭中，而創造尊重與包容的生活環境。

家庭教育中心主任張冰嫈指出，本次徵選活動是性別教育的重要實踐，感謝學校老師秉持耐心指導參選學生，運用日常生活情節讓性別教育議題受到重視，未來將結合多元資源舉辦更多貼近生活的活動，將性別平等理念融入家庭與社會，促進整體社會的包容與和諧。

2024年家庭生活中的性別大小事-短影音徵選獲獎作品連結：https://www.youtube.com/playlist?list=PLtBjqn7E0cXQef6UwkHUUh7r0Ur8gPJFT

台南市家庭教育中心為提升大眾對性別平等與多元包容的認識，舉辦「家庭生活中的性別大小事-短影音徵選活動」，獲選作品出爐。圖／擷取影片畫面
台南市家庭教育中心為提升大眾對性別平等與多元包容的認識，舉辦「家庭生活中的性別大小事-短影音徵選活動」，獲選作品出爐。圖／擷取影片畫面

性別歧視 教育局

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