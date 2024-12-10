124年校史大溪內柵國小新校舍啟用 張善政讚提名「楓耘」有深意

桃園市長張善政今天上午主持大溪區內柵國小新建校舍「楓耘樓」落成啟用典禮，有124年校史的新校舍美輪美奐，不少老校友返校見證，張善政說，內柵國小校舍老舊，市府花1.4 億興建新校舍，「楓耘」與「風雲」同音意義深刻，小學教育啟蒙階段，環境做好、老師及校長的努力，未來會更好。

大溪區往石門水庫方向的內柵國小，民國前11年建校至今124年，校門口一株百年老樟樹見證一代接代教育歲月，目前全校6班、學生82人，校舍老舊，市政府教育局斥資1.4億元，興建3年，完成地上3層、地下2層新校舍，由老師馬雪娟提名「楓耘樓」、主任簡士寬寫刻字，完工啟用讓師生更好學習教學環境。

張善政由市府教育局長劉仲成及民代陪同剪綵啟用，張善政表示，走進學校大門，看見漂亮大樟樹學校的象徵，環境優美，小而美的學校，新校舍興建期間碰到疫情等許多問題，感謝建築師及營建廠商在困難大環境下，花心思設計搭配大溪特色，完成新校舍，「楓耘」樓剛好與「風雲」同音，具深刻意義，小學是教育啟蒙階段，一定要把環境硬體做好，並靠老師、校長努力，未來內柵國小會更好。