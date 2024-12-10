憂被用於反覆練習、不符108課綱理念 中小學題庫網年底停止服務

國家教育研究院今天指出，「全國中小學題庫網」被運用於考前反覆練習、背誦、強記解題，不符設立初衷，也不符合108課綱理念，將於本月31日深夜12時停止服務。

國教院今天發布新聞稿，於民國98年建置的「全國中小學題庫網（以下簡稱題庫網）」，目的是匯集教育資源，提供教師交流互動平台，內容都是由各校自主彙整、上傳。

然而隨著108課綱上路，中小學轉向素養導向教育，題庫網多數試題聚焦於段考範圍的基礎能力評量，已與現行的教學理念不符。

國教院觀察社群媒體資訊，也發現題庫網多數被用於提供學生考前反覆練習、背誦與強記解題，與設立初衷有落差。

國教院認為題庫網已完成階段性任務，將於今年底停止服務，期待各界回歸108課綱的核心素養課程教學評量。師生如果有學習訴求，可以改到教育部「因材網」、國教院「愛學網」、台灣師範大學心理與教育測驗中心「素養導向課室評量資源建置暨推廣計畫」網站。