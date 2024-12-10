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擺脫肥胖提高體位適中率 南市學校出擊用運動甩掉贅肉

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市東區復興國小放學後體育社團課程多，學生盡情打球。記者鄭惠仁／攝影
台南市東區復興國小放學後體育社團課程多，學生盡情打球。記者鄭惠仁／攝影

台南曾是「過重、肥胖比率」6都之冠的最胖城市 ，為了提高學生的體位適中率，推動健康促進計畫，並且向下延伸到幼兒園，全市國中小體位適中率逐年提升。家長重視孩子的體位及發育，復興國小每天放學後有約400名學生參加運動社團，也鎖定特別胖學生，除了適量運動，也提供均衡飲食建議 ，沒有繼續胖下去。

教育部資料顯示，近幾年來台南中小學生體位適中率低於平均，其中男生最為明顯，體重過重或肥胖比率也較高。南市教育局統計國中小學生110至112學年度健康體位數據，體位過重、肥胖比率分別為29.45%、28.68%、26.51%，呈現逐年下降趨勢，另體位適中率分別為62.34%、62.14%、63.75%，也呈現微幅成長，已看到學校推動健康促進計畫，養成學生規律運動及生活作息，已獲得正面效益。

東區復興國小單是中高年級籃球校隊就有8隊，課後籃球社團也開了4班，加上其他運動社團，放學後全校約400名學生參加運動相關社團課程，運動風氣盛。校長陳茂盛說，校內有少數較為肥胖的學生，也結合家長、營養師，除了適量運動，也提供均衡飲食建議，雖然有部分過胖孩子可能和基因有關，但發現孩子沒有繼續胖下去，已收到功效。

南區日新國小鼓勵學生多運動，就在教室前放置多樣性球具，讓學生下課時運動使用，渴了就喝白開水，已形成風氣。因運動學生多，開水需求量大增，校方將飲水機熱水溫度降到60度，提高溫冷水供應量，滿足需求。

兩校統計，除了鼓勵學生多運動，也透過營養師設計營養均衡的菜單，新學期體位適中率持續提升。日新國小上學年度體位適中率62%，本學期增加到62.7%；上學年度體位過輕比率9.7%，這學期降為9.2%，體位過重比率也由28.3%，降為28.1。復興國小也是體位適中率增加0.34%、過輕比率下降0.62%，超重下降0.18%。

教育局表示，南市國中小學生體位，近3年適中比率皆有提升，過重與肥胖也都下降，但仍高於全國平均值，會持續努力。分析體位不良者區域分布情形，體重過輕不分市區及偏遠地區皆有類似情形，過重及肥胖率國中小部分大多集中在偏遠地區。將結合衛生單位共同加強親職教育及對社區民眾宣導正確飲食觀念，並持續積極推動各級學校學生健康體適能與飲食教育行動計畫，營造運動支持性環境，強化健康飲食識能。

台南市東區復興國小放學後體育社團課程多，學生盡情打球。記者鄭惠仁／攝影
台南市東區復興國小放學後體育社團課程多，學生盡情打球。記者鄭惠仁／攝影
台南市東區復興國小放學後體育社團課程多，學生盡情打球。記者鄭惠仁／攝影
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台南 小學生 肥胖 運動

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