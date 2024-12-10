台日教育研修團參訪百年老校 驚訝李安是南一中校友

為紀念台南400，南市觀旅局與「日本台灣教育旅行支援學者連線」規畫辧理「台日教育交流研修團」活動，一行近30人連日造訪台南，也參訪南一中，研討台灣高中生的社會參與，並參觀校史館、文物館，以及博物館學師生所舉辦的石器文物特展，開拓文化與教育的深度交流。

「台日教育交流研修團」成員包含東海大學山形高校、九里學園、水戸第一高校、長野高校、修猷館高校、宇土高校、開新高校等七所學校校長，以及帝京大學、日本大學、一橋大學等校教授，還有京都府觀光室專員、兵庫縣國際交流協會專員、多所學校的教頭、教諭、教員等，全團共29人，參訪台南400史蹟與慶典活動，走訪安平古堡、市立博物館、延平郡王祠、台灣歷史博物館、韓內科診所、林百貨、沙崙綠能科學城等。

研修團昨天下午參訪南一中，台南一中今年迎接103周年校慶，校內保存豐富的歷史文化資產，包含1928年落成的紅樓本館，1931年完工的講堂（小禮堂）。研修團對小禮堂美麗的羅馬式拱圈、倫巴底帶，與紅樓磚牆上太平洋戰爭時期留下的彈孔均嘖嘖稱奇，更對校園裡高大挺立的大榕樹、超過百年的龍柏、蘇鐵等驚呼連連，體驗到這座百年學府厚實的文化底蘊。

南一中安排了一系列研修活動迎接研修團，由公民與社會科老師郭復齊老師以「台灣高中學生的社會參與」專題報告，分享台灣高中教育如何引導學生積極參與社會、關懷國際議題。研修團成員紛紛讚佩台灣高中生的行動力，並邀請郭老師赴日本交流分享。

台南一中校長廖財固與圖書館主任謝承霖也帶研修團參觀校史館與文物館，深入了解台南一中如何在歷史與創新中持續推進教育使命。台南一中「校史館」以「南風竹園」為主題，融合古代「名山」的概念、當代建築的語彙以及竹園岡的歷史文化脈絡。

館內展示歷代制服、運動服、學用品、校徽、校旗、校友著作、獎盃獎座，並有大量的老照片，以及早期的電話、打字機、地理課的教具等，呈現百年校史。研修團成員看到電影「臥虎藏龍」簽名海報，驚訝表示，「這部片是我很喜歡的電影，沒想到國際大導演李安居然也是南一中校友。」