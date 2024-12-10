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農業部研商班班有鮮奶 全教總：明年不應繼續干擾學校

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
農業部與教育部合作九月推出「班班有鮮奶」政策，圖為小學生喝鮮奶示意圖。圖／聯合報資料照片
農業部與教育部合作九月推出「班班有鮮奶」政策，圖為小學生喝鮮奶示意圖。圖／聯合報資料照片

農業部今將召開「114年度推動學校採用國產可溯源乳品專案實施計畫執行方向研商會議」，全教總指出，為學童補鈣的「立意良善」不應成為錯誤政策的藉口，不應繼續無視各界反對，將學校視為政策提款機，推行擾亂教學現場的「班班有鮮乳」政策。

全教總理事長侯俊良指出，班班有鮮奶上路幾個月就嚴重傷害學校教育，各界盼能停止錯誤政策，就連行政院長卓榮泰也承認政策思慮欠周，要求農業部與教育部檢討。而農業部不但毫無檢討與反省之意，還準備在新年度繼續推行，全教總予以嚴厲譴責。

全教總強烈要求農業部立即停止政策，讓錯誤的班班鮮乳到此為止，明年度不應繼續執行，干擾學校運作。全教總認為，這就是一個典型即興式、無視條件不足、硬將學校視為施政提款機，且嚴重干擾學校運作與學生作息的錯誤政策，立意良善不該老是成為錯誤政策的藉口。

為免學校繼續被錯誤政策干擾，教職員工疲於奔命，全教總再次要求農業部停止明年度的學校鮮奶政策，也呼籲教育部堅持教育專業，捍衛學校教育的主體性，讓學校回歸正軌。

全教總 教育部 班班有鮮乳 立意良善 農業部

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