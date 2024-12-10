農業部研商班班有鮮奶 全教總：明年不應繼續干擾學校
農業部今將召開「114年度推動學校採用國產可溯源乳品專案實施計畫執行方向研商會議」，全教總指出，為學童補鈣的「立意良善」不應成為錯誤政策的藉口，不應繼續無視各界反對，將學校視為政策提款機，推行擾亂教學現場的「班班有鮮乳」政策。
全教總理事長侯俊良指出，班班有鮮奶上路幾個月就嚴重傷害學校教育，各界盼能停止錯誤政策，就連行政院長卓榮泰也承認政策思慮欠周，要求農業部與教育部檢討。而農業部不但毫無檢討與反省之意，還準備在新年度繼續推行，全教總予以嚴厲譴責。
全教總強烈要求農業部立即停止政策，讓錯誤的班班鮮乳到此為止，明年度不應繼續執行，干擾學校運作。全教總認為，這就是一個典型即興式、無視條件不足、硬將學校視為施政提款機，且嚴重干擾學校運作與學生作息的錯誤政策，立意良善不該老是成為錯誤政策的藉口。
為免學校繼續被錯誤政策干擾，教職員工疲於奔命，全教總再次要求農業部停止明年度的學校鮮奶政策，也呼籲教育部堅持教育專業，捍衛學校教育的主體性，讓學校回歸正軌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言