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少子化嘉義高中招生更競爭！台積電設廠 又有嘉科實中招生

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉中明年招生維持現有7個特殊班。記者魯永明／攝影
嘉中明年招生維持現有7個特殊班。記者魯永明／攝影

台積電落腳嘉科園區蓋先進封裝廠房，明年完工，嘉科實中8月成立，校舍未完工提前招生吸引學生就讀，少子化引發嘉義區高中招生更競爭。下月高中職免試入學簡章公布，為搶優秀國中畢業生，國立嘉中開辦7個特殊班，嘉女開辦5個，嘉縣立永慶、竹崎高中也開設AI資優班，國中畢業學生升學將有更多選擇。

嘉縣市就學人口逐年銳減，公私立高中職校總招生人數約7440人，未來每學年度高中職校學生就學率大於120％，教育部同意嘉義區高中職調降班級人數，逐年減少。面對嘉科實中挾著科學園區實驗中學品牌，還有教育部及國科會預算資源競爭，公立高中名校嘉市國立嘉中、嘉女，以及縣立永慶、竹崎高中提前部署因應。

日前嘉女103周年校慶，校長林義棟宣布明年招收30名特殊班的男生，因男生少，暫不改校名，特殊班如下：人文社會科學資優班（原語文資優班改名）；數理資優班；舞蹈資優班；AI電資實驗班；醫藥科技實驗班。招生的30名男生，打散分發特殊班，明年8月入學，男學生有全新設計制服、背包。

嘉中明年招生維持現有7個特殊班，招收女生，包括數理資優班、語文資優班、高瞻雙語實驗班、半導體實驗班、科學班、音樂資優班、美術資優班。台積電來嘉效應，加上AI趨勢，高中名校爭相開辦半導體、AI實驗班及課挰，搶優秀國中畢業生，嘉中今年設半導體實驗班；嘉女也與台積電合作開辦半導體課程，明年開辦AI電資實驗班；縣立永慶、竹崎高中開設AI資優班。

日前嘉女103周年校慶，校長林義棟宣布明年招收30名特殊班的男生，因男生少，暫不改校名。記者魯永明／攝影
日前嘉女103周年校慶，校長林義棟宣布明年招收30名特殊班的男生，因男生少，暫不改校名。記者魯永明／攝影

台積電 嘉義 少子化

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