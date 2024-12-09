「三五同行清水同心」 新北土城清水高中35周年校慶

位於新北土城的清水高中近日以「三五同行 清水同心」為主題舉辦35周年校慶系列活動，邀請歷任校長、傑出校友、家長及各界人士共同參與，藉多元活動回顧校史輝煌，感恩支持，並展望未來教育創新與發展。除「展翅校長」齊聚外，立委葛如鈞、網紅吳奇軒、洪兆祥博士也獲頒傑出校友，氣氛熱鬧非凡。

清水高中校長賴來展表示，清水高中的輝煌歷程背後，少不了老師的辛勤教誨與家長的全力支持，這些陪伴也是學校穩步向前的重要基石。他說，清水今年成立國中部不分類資優班，致力培育有潛力的學生，並開設非營利幼兒園。

校慶系列活動中，學校特別邀請歷任校長及曾任教並晉升校長的「展翅校長」20餘位返校；清水高中表示，他們的教育熱忱與貢獻讓清水高中贏得「校長製造機」的美譽。校長們也一起回憶當年創校篳路藍縷的情誼，在座談中一致表示，清水高中是孕育教育專才的重要基地。清水高中也於校慶上舉行傑出校友頒獎，包含立委葛如鈞、網紅吳奇軒、洪兆祥博士。

清水高中表示，今年校慶活動形式多樣、亮點頻現，包含學生創意進場、大隊接力與師生趣味競賽、學生社團表演、國高中課程成果展、圖書館畢業紀念冊展、清水小Band教師樂團表演等。

清水高中指出，校慶中頒發「義行楷模獎學金」，由學校羅榮傳顧問捐贈獎學金，表彰品德高尚、樂於助人的學生。清水高中教育基金會董事長彭榮宗也說，教育基金會20年來持續提供勤學與優秀獎學金，期盼每位清水學子能在愛與支持下，實現夢想，走向美好未來。