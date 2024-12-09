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台中某私中爆家長入校怒罵疑涉霸凌學生 校方：檢討流程
網友爆料台中某私立高中，日前有家長入校後，直接到教室當面對疑涉霸凌案學生怒罵不雅字眼指責；校方今天表示，全案已進行後續調解處理，並將針對家長進校流程檢討。
有網友在社群網站上發文指出，台中某私立高中6日午餐時間，有家長進到學校內，對其他學生怒罵，且內容提及多句不雅字眼，事後校方下封口令，質疑校方隨意讓家長進到學校。
校方今天告訴中央社記者，全案起因A學生不滿B、C、D等3名學生疑似在網路發言霸凌，當天清晨5時A學生向導師反映後，導師請A學生與家長一同到校填寫霸凌檢舉書，後續將進行調和會，若調解不成再召開霸凌委員會調查。
校方表示，當天中午A學生與家長依約到校，A學生在導師辦公室填寫霸凌檢舉書，當時導師因第4節有上課，導師尚未到辦公室時，A學生的家長卻直接到教室內對疑似霸凌學生指責，經其他教師與校安人員發現後立即制止。
校方指出，全案已依規定進行校安通報，目前A學生已完成檢舉書填寫，已連繫其他涉及學生家長到校進行後續處理，若調解不成，將成立霸凌委員會調查釐清；校方也會針對家長進校流程進行檢討，透過學校守衛人員加強關懷到校目的，經與班級導師確認進校事宜後才放行入校，避免類似狀況再發生。
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