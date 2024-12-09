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淡水國中「遊藝園」畢業成果展 融入時事展現創意

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
淡水國中的畢業成果展，透過多元媒材與主題，帶領觀眾一同走入這座充滿藝術氣息的遊樂園。也歡迎大家一同感受這群年輕藝術家的無限潛力。圖／紅樹林有線電視提供
淡水國中的畢業成果展，透過多元媒材與主題，帶領觀眾一同走入這座充滿藝術氣息的遊樂園。也歡迎大家一同感受這群年輕藝術家的無限潛力。圖／紅樹林有線電視提供

淡水國中第31屆藝術才能美術班，日前在淡水滬尾藝文休閒園區故事館展開畢業成果展，主題為「遊藝園」，集結了美術班同學3年來的學習精華，其中今年參加全國美術比賽漫畫類獲獎的學生施禹安作品《搏鬥座》，以博愛座為靈感，突顯出時事議題，發揮創意，更是成為焦點。

施禹安表示，作品中的王座象徵主權，意在傳達博愛座的真正意義，並非僅專屬於長者，而是希望社會能禮讓給真正有需要的人，包括孕婦及身心障礙者。她以捷運空間為背景，結合廣告牌等元素，透過手持鐵棒的主角表達對社會議題的深刻思考，並提醒大眾不應對使用博愛座的人抱有偏見。

另外還有身為韓國混血兒的施浬云同學，則透過作品《自畫像》融合文化背景，創作出一隻身穿韓服的倉鼠，融入許多韓國相關元素。美術班導師陳慈婷指出，展覽除了水彩、水墨、書法、版畫等平面創作外，還有版畫、電繪等校訂課程中轉化為實用的帆布袋等生活用品，並設計了獨一無二的徽章、小卡和貼紙。每位學生的獨特風格都充份展現在作品裡，洋溢著青春活力與創意。

淡水國中校長王潔雯表示，淡中孩子得天獨厚，在古蹟園區充滿歷史感與藝術氛圍的環境學習成長，這些都是滋養淡中人的在地養分，成為陪伴孩子一生最珍貴的禮物。而這次畢業成果展為期4周，透過多元媒材與主題，帶領觀眾一同走入這座充滿藝術氣息的遊樂園。也歡迎大家一同感受這群年輕藝術家的無限潛力。

淡水國中學務主任郭柏伶表示，一進入展覽現場首先映入眼中就是具有淡水特色的馬偕像、關渡大橋、福佑宮以及淡水輕軌等大型立體作品，這是美術班同學參與淡水藝術踩街活動時，共同創作的心血結晶。透過全班一起發想、合力創作，讓成品具有濃濃的淡水風味，並將對在地文史的熱愛化為具體的藝術呈現。

另外這次也特別展出同學們參與2023教育部美感教育計畫聯展的布袋戲偶，這是與亦宛然掌中劇團第四代李奕賢藝師合作成果，從臉譜繪製到偶體製作，每個細節都充滿個人特色與巧思。

陪伴孩子三年學習的美術班導師陳慈婷指出，本次展覽除了水彩、水墨、書法、版畫等平面創作外，還有版畫、電繪等校訂課程中轉化為實用的帆布袋、絹框等生活用品，並設計了獨一無二的徽章、小卡和貼紙。每位學生的獨特風格都充份展現在作品裡，洋溢著青春活力與創意，共同交織出多元又繽紛的樣貌。

博愛座 淡水

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