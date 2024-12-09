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將藝術融入課程 雲林明德國小、虎尾國中獲獎

中央社／ 雲林縣9日電

雲林縣明德國小以藝術作為本位課程發展，讓偏鄉孩子有學習藝術的機會；虎尾國中致力保存民俗技藝及藝術應用，成立兩廣醒獅團和布袋戲團屢獲佳績，2校榮獲教育部藝術教育貢獻獎。

教育部日前公布113年第11屆藝術教育貢獻獎獲獎名單，雲林縣由虎尾國中及明德國小獲獎。

虎尾國中校長王昇燦指出，兩廣醒獅團成立25年來，每年超過20場以上受邀表演，多次榮獲民俗體育競賽第1名，而布袋戲團成立近6年，3度獲得雲林國際偶戲節小金掌獎。

王昇燦表示，學校克服少子化，學生及師資不足，在有限經費之下，只為給孩子一個機會與未來

此外，虎尾國中與自造教育及科技中心結合課程，使學生創客應用於校園藝術之中，透過AI將校園場景用文字視覺臨摹生成風景圖片，將國文領域融入平板教學。融合傳統藝術與現代科技，積極致力在傳統文化的延續，並重視科技創新技術學習。

明德國小校長邱清麗今天告訴中央社記者，學校地處偏遠，在藝文資源有限的環境下以藝術作為本位課程發展，讓偏鄉孩子有學習藝術的機會。

邱清麗指出，學校連續12年舉辦兒童畫展並集結成冊，也出版明德月訊，同時學校布告欄即是學生作品展場，讓「藝術」成為孩子一生的伴侶，有系統地規劃優質藝術本位課程「明德風情畫」。

偏鄉 德國 雲林

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