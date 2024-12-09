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公私立幼兒園差很多？二寶媽嘆不想輸起跑點 網：快樂較重要

聯合新聞網／ 綜合報導
一名二寶媽的二女兒在公立幼兒園，大多時間都在「玩」。圖／Ingimage
一名二寶媽的二女兒在公立幼兒園，大多時間都在「玩」。圖／Ingimage

公私立幼兒園因體制不同，教學上也會有所差異。一名二寶媽發文，稱她的大女兒在私立幼兒園長大，學校是全美語環境，且教學完善，數學、唐詩等該教的都教了，但二女兒在公立幼兒園，老師卻只念故事書，其餘時間都在「玩」，讓她感到很著急。對此，網友們認為孩子「健康快樂長大」才是重點。

一名女網友在Dcard發文，表示她是一名二寶媽，有兩個女兒，大女兒小一、小女兒中班，大女兒在私立幼兒園長大，學校是全美語環境，且有教注音符號、數學加減法、乘法表，老師上課甚至還會教唐詩，可以說「基本該教的都教了」，但二女兒在公立幼兒園卻什麼都沒學，老師每天就是念故事書，其餘時間就是玩、吃飯、唱歌和睡覺。

原PO坦言自己非常「著急」，擔心二女兒會不會因為幼兒園什麼都沒學到，到小學時被留下來課業輔導，且大女兒去學校後生活習慣也變得很好，玩玩具、看書什麼的，結束後都會把東西物歸原處，但二女兒就不收了，個性上也產生了明顯的差異，因此開始質疑是否是「師資」的問題，讓她非常擔心，因此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友認為孩子「健康快樂」才是重點，不用擔心那麼多，「幼稚園的年紀本來就是玩樂的年紀，學習自理跟團體生活」、「幼兒園這個階段本就該快樂的學習，贏在起跑點，未必未來的日子都會是贏家，孩子快樂健康最重要」、「這個階段開心的玩，創造美好的回憶跟形塑健康的人格，才是最重要的」。

也有網友認為，公幼的教學方式是在玩樂中學習，「這階段對腦部發展最重要的是快樂長大，玩中學、學中玩，真的不用趕在幼稚園就開始」、「這時候的孩子是在玩中學培養各項能力，只從課業的角度出發看孩子，老實說孩子真的很可憐」、「公立的就是學中玩，是用學習區的方式去引導幼兒學會某些事情」、「老師會設計玩中學的課程，讓幼兒在日常生活的經驗中學習到這些知識」。

幼兒園

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