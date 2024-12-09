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鼓吹陣民俗體育競賽 金門中正國小奪10連霸

中央社／ 金門9日電

教育部舉辦113年全國各級學校民俗體育競賽，金門中正國小「鼓吹陣」拿下特優，獲10連霸佳績。中正國小校長陳為信說，將持續推展鼓吹陣，讓已漸式微的金門傳統得以傳承。

教育部體育署民國113學年度全國各級學校民俗體育競賽11月登場，來自全台20縣市552所學校，共計9303人次參與民俗技藝賽事；12月8日在嘉義吳鳳科技大學舉行文陣、醒獅、舞龍等賽事，金門中正國小鼓吹陣參加文陣，以92.9分拿下國小組特優，完成「10連霸」成績。

陳為信今天接受中央社記者採訪表示，中正國小鼓吹陣成立28年，以鼓吹陣參與全國各級學校民俗體育競賽已連續10年獲得特優成績，此次除鼓吹隊獲佳績，舞獅隊也是歷年參賽以來首次獲得特優成績。

陳為信說，鼓吹隊長年由教師李麗娟義務指導，不論學生家庭經濟狀況如何，都有到台灣參賽展演的舞台，由此獲得成就感及自信心。此次參賽向下扎根，25個學生中有5位是低年級學生，中正國小會持續推展，讓已漸式微的金門傳統鼓吹得以傳承。

中正國小透過新聞稿表示，中正國小鼓吹陣在全國來說是極少見的傳統陣頭，保留許多台灣本島失傳的古音，在歷任校長楊肅正、張峰德、張栢樾、蔡雪芳等支持下，鼓吹陣已成為中正國小特色課程。

教育部 金門 體育

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