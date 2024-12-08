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花蓮豐田五味屋台北移地學習12年 64人參與歷年最多

中央社／ 花蓮縣8日電

花蓮豐田五味屋「台北移地學習」邁入12年，今年有6團體、64名青少年參與，結合大學與企業社會責任，透過跨域合作，開創偏鄉學子學習新模式，為城鄉教育注創新能量。

2013年5月8日台灣大學教授畢恆達的「大學生與空間改造」課程，邀請許多台灣本土的空間改造運動案例的參與者到課堂分享，其中包含五味屋創辦人、東華大學教授顧瑜君分享五味屋的空間改造經驗；當年12名五味屋孩子陪同一起北上參加，之後每年都安排此活動，12年來累計約280名偏鄉孩子站上台灣大學講台分享報告、跨域學習。

顧瑜君今天告訴中央社記者，花蓮雖然經歷連續地震與風災，花蓮各界面臨諸多挑戰，但是「五味屋」與豐田社區並未因此退縮，反而積極尋求突破，與東華大學社參中心的共同規劃下，邀集五味屋、芥菜種會少年之家、花蓮玉里書屋、花蓮高工進修部、士心殿跆拳道社、花蓮海星中學共64名青少年參與「台北移地學習」。

顧瑜君指出，今年創下歷年來人數最多，發表最多元（演講、跆拳道表演、原住民舞蹈演出）及年紀最小記錄（有家長帶著1歲的弟弟同行）；在台大發表報告時，大家為即將退休的畢恆達教授獻上「榮退祝福」，溫馨感人。

5、6日2天1夜移地學習，活動內容豐富多元，除台大畢恆達老師通識課程發表，還包括輔仁校園體驗、大學領袖營、博嘉實驗小學融入式學習，以及「達發科普種子學堂」實作課程等。

來自花蓮偏鄉學生們透過實地體驗學習，增進知識技能的同時，啟發了對未來發展多元可能性探索，彰顯移地學習教育意義。

除了課堂與方案學習，孩子們由「接待家庭」帶回住所體驗不同生活環境與經驗，共有近20個接待家庭提供花蓮孩子住宿與交通接送，讓都會區家庭與鄉村孩子展開深度互動，促成城鄉交流。

值得一提的是，台北南港高工電子科長期到花蓮豐田進行交流，此次也受邀參與科技營，以助教角色協助花蓮孩子完成「特斯拉線圈」，展現專業服務與城鄉共好。

偏鄉 台大 花蓮 豐田

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