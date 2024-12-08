AI時代閱讀新趨勢 丹鳳高中閱讀聚場8.0引領教育創新

新北市立丹鳳高中於12月7日（六）、8日（日）兩日盛大舉辦「閱讀聚場8.0國際閱讀教師共備研習」。課程設計聚焦「國際閱讀、AI創新」兩大主軸，精心規劃兩天豐富的課程，在八年內持續引領教育創新浪潮，持續踐行「教育的目的不在於填滿一桶水，而在於點燃一把火」的理念。

丹鳳高中校長姜禮德以「教育創新始於教師成長」為理念，他強調說：「期待這兩天的共學之旅，能聚焦AI時代讀寫新趨勢，讓160位教育工作者共同研創嶄新教學方法。無論是線上參與的跨國教師，或是實體出席的台灣教師，都能將這份寶貴的學習經驗帶回校園，進而啟動跨科教師自主共備，擴大AI讀寫的效益與影響力。透過紮實的教學實踐，我們將共同開啟AI讀寫的課室嶄新風貌。」

姜禮德校長和講師學員老師合影。圖／宋怡慧提供

第一天上午場次，國立清華大學附小葉惠貞老師以「閱讀展翅，讀寫展能」揭開序幕，展現深耕閱讀教學的豐碩成果。接著，高雄市新上國小賴秋江老師以「動文字VS動成語，動出閱讀基本功」，展示生動活潑的語文教學方法。台北市萬大國小趙蕙英老師則以「閱讀閱有利，班級經營更給力」為題，分享如何運用閱讀促進班級經營。

在專業閱讀推廣方面，花蓮縣花崗國中圖推教師黃淑卿老師以「閱讀的多重宇宙」為題，展現閱讀教學的多元面向。臺中市立沙鹿國中國文科黃浩勳老師探討「AI時代-國文備課的變與不變」，分析AI時代教學創新的重要性。新竹市立建華國民中學國文科溫展浩老師分享「科技融入國文課的日常」，展示科技與傳統教學的完美結合。

閱讀視野的開拓方面，臺北市立大理高中圖書館主任黃世隆老師以「一方行旅間的閱讀與療癒」為題，探討閱讀的療癒功能。丹鳳高中圖書館主任宋怡慧老師主講「AI時代的讀寫力」，深入探討AI時代的閱讀教學創新。同校傅文豪老師則以「AI下的歷史思與辨」為題，展示如何在歷史教學中培養思辨能力。

作家吳家德分享幽默風趣。圖／宋怡慧提供

第一天下午，職場實戰經驗豐富的NUPASTA總經理、職場作家吳家德老師以「想贏從『書』開始」為題，分享閱讀力與職場競爭力的連結。台灣公構創辦人李文成老師帶來「歷史課堂與創業思維-將科目包裝成給學生最珍貴的一份禮物」的精彩演講，展示歷史教育的課室創新思維。國立苗栗高中圖書館主任黃琇苓老師則以「AI時代下閱讀術～行尞貓裏SMART」為題，分享科技與在地文化結合的閱讀推廣經驗。

廖泊喬醫師和趙胤丞老師的上課互動精彩照。圖／宋怡慧提供

第二天的研習接棒講師持續優質精彩。《拆解考試的技術》作者趙胤丞老師主講「AI時代如何高效學習」，分享新時代的學習策略。精神科醫師暨作家廖泊喬老師以「從詩詞與腦科學—結伴優雅走下坡」為題，展現跨領域視野。高中教師陳柏洋老師分享「厭世國文老師的雙語教學─從論語到世說新語」，分享傳統經典的現代轉譯。

廖泊喬醫師和趙胤丞老師的上課互動精彩照。圖／宋怡慧提供

創意教學工作者洪震宇老師主講「精準寫作~如何想出重點、寫出重點」，分享寫作教學的創新方法。國立新竹高中國文科詹佳鑫老師以「《學霸作文》：高效作文教學策略」為題，提供實用的寫作教學技巧。親子教育講師洛洛老師則以「啟動大腦學習力—學霸養成更輕易」為題，從認知科學角度提供學習建議。

兩天參與教師的熱烈迴響更展現課程的實質效益。李含老師芳感動地說：「詹佳鑫老師的教學設計既有系統性，為寫作教學開啟新視野。」教師宋挺美表示：「陳柏洋老師示範的如何保留文學的溫度，又能靈活運用教學策略提升學習效率。」張心蔚老師認同作家吳家德的分享：「內容觸動人心，閱讀的力量令人難忘。」馬玉萍老師則說：「怡慧老師特別貼近教學現場，她不只告訴我們『做什麼』，更重要的是幫助我們理解『為什麼這樣做』，理論與實務的結合對現場教師極具啟發性。」

第二天講師作家群的合影。圖／宋怡慧提供

如同教育家杜威所言：「教育不是為了生活做準備，教育即是生活本身。」面對AI時代的浪潮，教育工作者更需與時俱進，不斷提升專業知能。丹鳳高中閱讀聚場8.0努力為教師們打造的一個專業對話平台，讓每位教育工作者能在跨域交流中成長，在分享中創新，共同開創AI教育的新紀元。

正如教師洪千瑛所總結的：「兩天課程不只是理論的傳授，更是實務經驗的分享，讓我們看到AI時代帶來教育創新的無限可能。」從職場視角到創業思維，從在地文化到科技應用，每位講者都提供獨特而寶貴的經驗分享，也帶給老師AI教學的續航力。