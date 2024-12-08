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高市蚵寮國中30週年校慶 新建球場、跑道創發展空間

中央社／ 高雄8日電

高雄蚵寮國中歡慶30週年校慶，不但啟用「LOVE」校園裝置藝術，也新建完成多功能光電球場、全新跑道等設施。高雄市教育局長吳立森肯定蚵寮國中為學生創造更多學習與發展空間。

蚵寮國中昨天舉行創校30週年校慶，吳立森到場祝福蚵寮國中生日快樂。校長李娟娟致詞感謝社會賢達與全體親師生協助與努力，盼蚵寮國中未來越來越好。

教育局今天新聞稿指出，蚵中去年爭取到跑道整建，同時學校同步進行場中的光電球場興建，讓今年社區民眾與學生有全新跑道及遮風避雨的多功能光電球場。

此外，蚵中也提升學校設備，目前已達到班班更新觸控大屏，不僅有更佳解析度有益於學生視力，更適用許多新的教學軟體，也能進行互動教學，有助學生學習。學校也開辦雙語創意科學社，並在暑假辦理科學、自走車營隊等。

「祥儀慈善文教基金會」也捐贈給學校2座機器人自走車立體賽道，將科技智慧落實在蚵中校園。同時，學校也啟用由柏夫企業有限公司支持製作的「LOVE」校園裝置藝術，透過校園美學的精心設計，讓學生在潛移默化中培養審美能力。

吳立森表示，教育需要全體社會的參與，蚵中校慶活動就是最好見證。透過高等教育機構、企業團體與基層學校的緊密合作，共同推動教育創新，他肯定蚵中為學生創造更多學習與發展空間。

教育局 校園 裝置藝術

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