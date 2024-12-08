她被任教學生「開黃腔、比猥褻手勢」 網嘆：老師非神明

小六生樂樂棒打老師案後，師生權益孰輕孰重引起討論。一名身為老師的女網友近日在社交平台透露，她任教的學生並沒有如樂樂棒打老師案的學生跟她道歉，原PO指出，學生會開她黃腔、在學習單畫生殖器、對她比自慰手勢。貼文引起網友嘆道，老師也是血肉之軀，而非神明。

原PO在Threads上發文表示，自己是一名老師，學生會對她性騷擾，但她卻沒得到任何道歉，學生反而還四處宣傳被原PO告性騷擾，家長也不斷對她說，「孩子不懂事，老師不應該將小事鬧大」。

對此原PO於文中表示，「我被迫原諒他們對我開無數的黃腔，甚至在學習單上面到處畫滿生殖器，對我不斷比出打手槍動作，還問我要不要摸」。

有網友感嘆老師也是血肉之軀，「好心疼妳，老師也是有血有肉的人，不是神明啊」、「覺得老師也只是血肉之軀，在偉大的教育責任後面，有害怕、有自我懷疑也有憤怒，祝福妳」。其他人則留言道，「悲哀」、「天哪…辛苦妳」、「學校沒有主管可以處理嗎？這樣誰教得下去」。