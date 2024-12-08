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建中、中山女高校慶 大咖校友祝賀

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
台北市長蔣萬安（中）昨天身穿制服出席建中126周年校慶，受到學弟們熱情地歡迎。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安（中）昨天身穿制服出席建中126周年校慶，受到學弟們熱情地歡迎。記者余承翰／攝影

北市建國中學昨天迎來126周年校慶，校友、台北市長蔣萬安身穿制服一同唱國歌，旋風致詞不到1分鐘，知道學弟們不是來聽他講話，僅大聲祝賀母校生日快樂；中山女高同天歡慶127周年，校友、前總統蔡英文現身引起學妹驚呼。

建中校長莊智鈞致詞搭上時事熱話題，提及台中一中、台南一中在爭執誰才是一中，他現場引述建中老師賈本曜所說，1898年3月4日台灣總督府國語學校第四附屬學校，增設尋常中學科，這是台北一中的創始，也是建中的前身。

莊智鈞說為了證明這件事情，專程到建中文物室找到台北一中當時的印鑑，昨天校慶當場拿出來展示，打趣向友校喊話「不需要再爭執誰才是一中了」，台下建中學生全都嗨翻，許多人拍手鼓掌。

中山女高今年校慶主題是「星辰默語」，校長張云棻則說，就是象徵中山女孩不管在多艱困的環境當中，始終能堅忍如繁星般，在靜默中閃耀出光芒，穩健地傳承百年教育傳統。蔡英文也搭上主題，期許學妹們把自己活成一道光，讓自己閃耀，也讓台灣發光。

張芸棻告訴學生們，中山最珍貴的不是只有學習知識這件事，而是人與人間的互動，師生間的感情，校方明年將啟動畢業20、30、40、50、60年的學姐重聚，每年會如期辦下去，希望每位校友都有機會再以榮譽的心回母校。

建中 蔡英文

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