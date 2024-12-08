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校園新鮮事／崙背國小詔安客語合唱團奪金

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林崙背國小推廣詔安客語成立合唱團，師生勤練，首度參加雲林縣音樂歌謠大賽拿下金牌。記者蔡維斌／攝影
雲林崙背國小推廣詔安客語成立合唱團，師生勤練，首度參加雲林縣音樂歌謠大賽拿下金牌。記者蔡維斌／攝影

雲林縣詔安客家人會講客語不到一半，有感於客家文化面臨消失，崙背國小透過客委會客庄文藝復興運動推動輔導計畫，成立全國第1支詔安客語合唱團，教孩子唱詔安客之美，最近在全縣音樂大賽奪金杯，家長師生感動。

詔安客家族群分布崙背、二崙、西螺等鄉鎮，約2萬5千多人，被稱是國內詔安客語「方言島」，會講詔安客語剩不到9千人，引起文史團體憂心。文史工作者分析，詔安客家人聚落四周都是閩南人，長期影響，生活習性逐漸閩南化，連語言也帶「閩南腔」，客家文化漸失傳，詔安客淪為次等語言，漸被遺忘、斷層，語言文化復興刻不容緩。

崙背國小校長李秉承說，全校600多名學生，約3成詔安客家人，但懂客語人不到1成，近年積極推動客家文化課程，帶學生深入社區參加傳統「摜雞酒」、客家文化節等，體驗自身文化特色，受限課程多樣化，客語課程1周只能1次，學習有限，因此配合客委會輔導計畫，成立第1支以詔安客家歌為主合唱團。

以歌習語，合唱團克難成軍，遠赴南投、台中聘師資，孩子學客語從零開始，伴奏到合唱透過客語及音樂老師合作指導，先學說再學唱，花很長時間，半年才能唱出客語歌韻味，相當不容易。

「為了讓孩子以歌學語，再苦都值得！」李校長說，好歌搭好詞，客語老師填詞「四季」、「崙背家鄉真漂亮」2首歌，6日全縣音樂大賽中，摘下金牌。同學說，參加合唱團精進客語能力，難懂語助詞透過合唱練習更熟練，首次參賽登台緊張，大家都賣力唱，首戰摘金很高興，辛苦都值得。

客家人 客家文化節 客語

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