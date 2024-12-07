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彰化偏鄉小校以山為師 登新竹飛鳳山學會禮貌和感恩

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林鎮香田國小五年級學童登臨新竹縣飛鳳山，沿途認識植物。圖／香田國小提供
彰化縣二林鎮香田國小五年級學童登臨新竹縣飛鳳山，沿途認識植物。圖／香田國小提供

小校學生少，較容易舉辦戶外活動，彰化縣二林鎮香田國小小朋友又去登山，這次五年級13名學童到新竹縣飛鳳山，鳳凰花已謝，白梅、杜鵑還沒開，改為觀賞起伏山巒，沿途跟山友打招呼，自認此行學到最寶貴的一課是禮貌和感恩。

飛鳳山是新竹縣九芎山最高峰，最高處435.5公尺，香田國小26名師長、志工陪伴學童搭車到達飛鳳山，由退休校長周維賢和主任蔡秋雄帶領進行敬山儀式，感謝山給予的豐富知識，教會人們面對自然學習謙卑。香田師生從飛鳳山起登，走過中坑山、石壁潭山等群峰，一面走，蔡秋雄一面講解飛鳳山的自然生態和沿途植物，花費4個多小時完成7.4公里路程。

顏姓學童今表示，敬山儀式時，師長要求承諾「無痕山林」，遵守山野教育規範，要保持謙卑態度，不能留下任何垃圾，離開時就像從沒來過這座山。施姓學童說，如果遇到也來爬山的山友，他和同學都會說「山友好」，山友很客氣回應「你們好」，他覺得主動對人有禮貌，別人也會友善回應禮貌。

香田國小校長鄭培華說，小朋友到新竹飛鳳山，在26名師長和志工陪伴下完成挑戰飛鳳山、中坑山與石壁潭山等群峰，透過敬山儀式及跟山友打招呼，學習感恩與禮貌，每一次山野教育走入大自然，都讓孩子身心成長。

彰化縣二林鎮香田國小五年級學童和26名師長到新竹縣登臨飛鳳山。圖／香田國小提供
彰化縣二林鎮香田國小五年級學童和26名師長到新竹縣登臨飛鳳山。圖／香田國小提供

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