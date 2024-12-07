嘉縣太保嘉新國中新建活動中心 斥資8580萬元今開工

嘉義縣太保市嘉新國中沒有活動中心，不僅沒有合適的室內集會場所，就連羽球隊訓練只能在學校中庭廣場，或到鄰近南新國小借用，教育部及縣府斥資8580萬元補助新建活動中心，縣長翁章梁今天參加校慶運動會暨新建活動中心動土典禮。

教育處表示，嘉新國中1970年獨立設校，學校位處航道管制區，創校至今並沒有活動中心可用，也無合適室內集會場所，所以全校集會、體育科、童軍科、科技科四軸飛行器、表演藝術科、音樂及運動類社團，還有校隊活動等都遭受限制。

縣長翁章梁說，在縣府及各界努力爭取下，嘉新國中今年獲教育部核定補助7080萬元，縣府自籌再追加1500萬元，總計工程經費8580萬元，促成活動中心順利興建，今天參加動土典禮，期待工程順利如期、如質完工，提供更完善的教學場域學習成長。

教育處指出，新建活動中心位於學校東北側，設計強調建築與自然的和諧共存，將校園打造成與周邊環境緊密結合的學習場所，此項工程完工後，將搭配即將完工的太陽光電球場、停車場，推動學校多元發展，為學生帶來舒適學習空間，並與學區居民共榮共好。