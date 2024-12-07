彰女儀隊校慶最後美麗身影 校方研議恢復儀隊社團

走過53個年頭的國立彰化女中儀隊，因新血輪減少而解散，並在今天校慶進行最後表演，留下最美身影，由校友及在校生組成的儀隊精采的操槍表演，現場歡呼聲不絕，也都感到不捨。校長陳香妘說，研議將儀隊納入多元學習課程，希望恢復儀隊社團。

彰化女中儀隊在縣內很多慶典表演，常是最吸睛的美麗隊伍，但今年五月在儀隊社團書專頁，以「想見你儀面」為題，以近來儀隊新血逐年減少，高一社員也較無意願留任儀隊，經幹部多番討論後，決定解散這個歷史悠久的象徵性社團。消息傳出，讓校友、地方人士既震撼又不捨。

彰女儀隊是學校社團，早年隊員召募都有學業及身高限制，加入儀隊代表著榮譽感，隊員達到幾十人，如今，因學生怕影響學業，且很多榮譽來自個人或者其他表現，加入社團的新生逐年減少，加上教官退出校園，目前學校只剩兩個教官，也沒有儀隊表演的專長，必須外聘師資。

彰女學務處表示，儀隊表演至少要12人，以往單獨一個年級就能表演，現在兩個年級湊起來仍不足，儀隊高一、高二才10人，單是旗隊、指揮，能拋槍只剩1人，已無法維持基本隊形，校方也開會討論社團續留的折衷辦法，仍無具體的辦法。

在彰女儀隊宣布解散後，為了替這段美麗的傳承畫下完美句點，儀隊校友林姍玟號召儀隊校友、在校生於校慶做最後一場表演，她說，大家參與非常踴躍，共有37人組成儀隊，包括35位校友與2位在校生。年紀最大的校友33歲，最年輕的在校生隊員僅17歲。

她說，為了這次最後表演，她們進行為期半年的訓練，每個月一次的周末固定返校練習，克服了時間和體力的挑戰，只為了讓這最後一場演出達到最好的狀態。

林姍玟說，作為儀隊的一分子，當然希望這個隊伍能繼續存在，傳承這段屬於彰女的榮耀。然而，她也相信，這場表演為儀隊畫下了最完美的句點，也為歷屆成員留下了無可取代的回憶。

彰女儀隊最後表演，在今天校慶活動最轟動，吸引校友、家長及民眾上千人前往欣賞。這項表演除了37名儀隊外，還有旗隊校友、樂隊校友及在校生，攜手組成95人表演隊伍，獻上最後一場600秒精彩演出。

彰女儀隊穿著紅衣白裙的制服，在耀眼陽光下，整齊畫一的操槍表演，從隊形變換到拋槍動作，如同行雲流水，而且個個帶著自信笑容，讓上千觀眾們格外感動，高喊「彰女加油」、「妳們最棒了」，正為彰女儀隊留下最美身影。