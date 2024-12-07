斥資2.3億元！台中北屯區新興國小文化樓老舊今改建

台中市北屯區新興國小文化樓校舍老舊、耐震度不足，有安全隱憂，市府斥資逾2.3億元重建，並且在今天校慶運動會舉辦動土。市長盧秀燕說，為了給孩子優質學習環境，經民代請命促成，預計2027年2月完工。

今天的動土典禮包括盧秀燕、教育局長蔣偉民，以及民代、師生及家長等出席、歡慶。

盧秀燕說，她上任以來，堅持辦好教育讓台中更好，台中市教育預算占市府總預算比最高，為了學生上課安全，台中市2019年至2026年預計投入約30億元，協助21所學校、27棟校舍改建，讓學生在安全的環境裡讀書，師長、家長都能放心。

盧秀燕指出，改建老舊校舍積極進行中，后綜高中國中部去年底率先動土改建，10月至今有大雅區大明國小、豐原區豐田國小、霧峰區光正國小、日南國中、豐東國中，及清水區清水國小動土，接著今天新興國小，後續還有四箴國中老舊校舍將改建。

盧秀燕說明，新興國小建校58年，歷史悠久，辦學成績很好，尤其台灣傳統文化特色是重點教育，包括歌仔戲在全國名列前茅；校內文化樓因耐震不足，有安全隱憂，加上時代進步，要讓環境更現代化，市府聽到聲音，經民代請命促成，重建工程經費逾2億3362萬元。

蔣偉民說，將改建為4樓、28間校舍，建築師採用中性灰、白色調，並以活潑的鵝黃、木紋材質點綴融入校園，半戶外樓梯及錯層花台，豐富而有層次的南向走廊空間，賦予更多半戶外空間的可能性，完工後可提供安全舒適且現代化的教學場域。