歷經多次改制…台南家齊高中慶祝100歲 2名女立委是傑出校友
台南市家齊高中今天慶祝100周年校慶，市長黃偉哲偕同荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯（Martin Hurkens）驚喜現身祝賀，今天也表揚傑出校友，包括兩位立法委員，市長黃偉哲表示，很開心與家齊眾多優秀校友共同見證這個里程碑，希望未來台南市能與家齊一起締造更輝煌的歷史。
馬丁賀肯斯今年再度受邀到台南參加聖誕慶典，他期望以音樂交流展現「一起台南，世界交陪」的精神，今天在家齊高中的慶祝大會上分別演唱了「You raise me up」及「月亮代表我的心」兩首曲目，祝賀家齊高中生日快樂，優美的天籟美聲讓臺下的貴賓及師生掌聲不絕，家齊高中也贈送馬丁可愛的家齊熊致謝，讓馬丁非常開心；馬丁賀肯斯表示來台南表演已成為他每年快樂的期待。
今年家齊高中選出3名特殊貢獻獎、25名傑出校友及5名優秀青年校友表揚，表彰校友在學術、教育、政治、服務等領域的卓越貢獻，包括知名作家蘇偉貞教授、文化部司長周雅菁、立委陳亭妃、林宜瑾、台灣設計研究院副院院艾淑婷、音樂家陳沁紅、港香蘭藥廠創辦人劉秀娥、知名主持人蘭萱等，都在社會上各領域有傑出表現，為學校的學弟妹們樹立最好的典範。
為慶典增添文化節慶氛圍。傑出校友歌手林姍也演唱白沙屯媽祖繞境祈福歌曲「粉紅超跑」，充分展現家齊高中結合在地文化與國際視野的慶祝特色，現場還有一系列展示活動，社會科師生以「流變與蛻變」為主題，製作成果海報展現歷史教育的深度；流行服飾科則展示服裝史專題，融合時尚與文化；傑出校友黃蜀婷策畫的祥鶴獻瑞台日國際聯展，呈現生態關懷的永續發展並見證台日情誼；校友竹藝師蔡惠婷的創作「籽」也成為亮點，象徵學校如種子般蓬勃發展，孕育未來人才。活動現場還發行百年紀念特刊，邀請師生與校友回憶校園時光，透過「代代相傳」活動讓各世代的家齊家族聚首，氣氛溫馨歡樂
家齊高中創立於1924年，最初為附設於台南商業補習學校的一年制女子專修科，1933年正式獨立為「台南女子技藝學校」，成為全台第一所公立家政女學校。隨著時代變遷，歷經多次改制與更名，1972年因應台南地區女學生就讀高中的入學需求，改制為「台灣省立台南家齊女子高中」，2016年開始招收男學生，從「家齊女中」更名為「家齊高中」展現學校向多元化邁進的努力。
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