蔣萬安穿建中制服現身校慶 旋風致詞不到1分鐘

北市建國中學今天126周年校慶，身為校友的蔣萬安一席建中制服現身，被問及是否為高中那套，他笑著反問，「你覺得呢？有可能嗎？」會希望大寶也唸母校？蔣萬安則說，「順其自然吧，還有一點時間」。

蔣萬安致詞表示，以前他在台下時，都希望台上的長官講愈短愈好，「同學們今天是慶祝建中的校慶，不是來聽我講話，所以，建國中學、生日快樂。」簡短祝賀不到1分鐘即結束。接著，他走下司令台與學生合影，人潮瞬間擠上前，搶拍照、要簽名、甚至緊握蔣萬安的手，熱烈程度可見一斑。 北市建中今天126周年校慶，身為校友的蔣萬安一席建中制服現身。記者林佳彣／攝影 台北市長蔣萬安（中）今天身穿制服出席建中126周年校慶，受到學弟們熱情地歡迎，爭相與他自拍。記者余承翰／攝影 北市建中今天126周年校慶，身為校友的蔣萬安一席建中制服現身。記者林佳彣／攝影 台北市長蔣萬安（中）今天身穿制服出席建中126周年校慶，受到學弟們熱情地歡迎。記者余承翰／攝影