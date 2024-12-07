聽新聞
0:00 / 0:00
蔣萬安穿建中制服現身校慶 旋風致詞不到1分鐘
北市建國中學今天126周年校慶，身為校友的蔣萬安一席建中制服現身，被問及是否為高中那套，他笑著反問，「你覺得呢？有可能嗎？」會希望大寶也唸母校？蔣萬安則說，「順其自然吧，還有一點時間」。
蔣萬安致詞表示，以前他在台下時，都希望台上的長官講愈短愈好，「同學們今天是慶祝建中的校慶，不是來聽我講話，所以，建國中學、生日快樂。」簡短祝賀不到1分鐘即結束。接著，他走下司令台與學生合影，人潮瞬間擠上前，搶拍照、要簽名、甚至緊握蔣萬安的手，熱烈程度可見一斑。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言