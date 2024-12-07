影／蔣萬安身穿制服出席建中校慶 學弟爭相自拍

台北市長蔣萬安今天出席建中126周年校慶，身為校友的他也身穿制服一同唱國歌，學弟們搶著與他握手及自拍。蔣萬安致詞時表示，知道學弟們不是來聽他講話，僅大聲祝賀建國中學生日快樂，受到學弟們熱烈地歡呼。

建中校長莊智鈞則在致詞時提到，前陣子中部及南部各有一所男校在爭執誰才是一中，他引述建中老師賈本曜所說，1898年3月4日台灣總督府國語學校第四附屬學校，增設尋常中學科，這是台北一中的創始，也是建中的前身。