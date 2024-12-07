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影／蔣萬安身穿制服出席建中校慶 學弟爭相自拍

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
台北市長蔣萬安（中）今天身穿制服出席建中126周年校慶，受到學弟們熱情地歡迎，爭相與他自拍。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安（中）今天身穿制服出席建中126周年校慶，受到學弟們熱情地歡迎，爭相與他自拍。記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安今天出席建中126周年校慶，身為校友的他也身穿制服一同唱國歌，學弟們搶著與他握手及自拍。蔣萬安致詞時表示，知道學弟們不是來聽他講話，僅大聲祝賀建國中學生日快樂，受到學弟們熱烈地歡呼。

建中校長莊智鈞則在致詞時提到，前陣子中部及南部各有一所男校在爭執誰才是一中，他引述建中老師賈本曜所說，1898年3月4日台灣總督府國語學校第四附屬學校，增設尋常中學科，這是台北一中的創始，也是建中的前身。

莊智鈞從建中文物室找到「台北一中」的印鑑，當場拿出來向大家展示，並笑說要友校們不需再爭誰才是一中了。

建國中學今天舉辦126周年校慶，校長莊智鈞致詞時提到，前陣子中部及南部各有一所男校在爭執誰才是一中，他從建中文物室找到「台北一中」的印鑑，笑說要友校不需再爭誰才是一中了。記者余承翰／攝影
建國中學今天舉辦126周年校慶，校長莊智鈞致詞時提到，前陣子中部及南部各有一所男校在爭執誰才是一中，他從建中文物室找到「台北一中」的印鑑，笑說要友校不需再爭誰才是一中了。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安今天身穿制服出席建中126周年校慶，受到學弟們熱情地歡迎。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安今天身穿制服出席建中126周年校慶，受到學弟們熱情地歡迎。記者余承翰／攝影

建中 蔣萬安

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