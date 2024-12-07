中一中、南一中開戰「爭一中」 建中校長秀這物完勝

台中一中、台南一中的校長林隆諺與廖財固上月拍片開戰「爭一中」，引發熱議。北市建國中學今天適逢126周年校慶，校長莊智鈞致詞也跟上時事，並秀出代表建中前身的1898年「印鑑」，直呼「友校不需要再爭執誰才是一中」，此舉一出，台下建中學生全嗨翻。

校長莊智鈞致詞提及，前段時間，中部、南部各有一所招生都是以男生為主的學校，在爭執誰才是一中。他現場引述建中老師賈本曜所說，1898年3月4日台灣總督府國語學校第四附屬學校，增設尋常中學科，這是台北一中的創始，也是建中的前身。

莊智鈞說，為了證明這件事情，他特別從建中文物室找到台北一中當時的印鑑，並在當場展示，「所以，友校不需要再爭執誰才是一中了。」台下建中學生全都嗨翻，甚至拍手鼓掌。

莊智鈞提到，回首過去歷史，台北一中從過去篳路藍縷到建中的優質卓越，感謝歷任校長的勤奮治學、精心擘劃，全體師長們的盡心付出，讓建中奠定百年堅實基礎，也謝謝各級政府、家長會、校友會、退休會，大家的齊心協力，才能培育出無數優秀的社會菁英，傑出校友遍及海內外各個角落。

他指出，台積電前董事長劉德音等非常多科技業董事長都是建中學長，也有投入政治界、為社會服務的校友，包含前總統馬英九、現任總統賴清德、蔣萬安、新北市前市長朱立倫、桃園市長張善政、台南市長黃偉哲、台中市前市長林佳龍，最後期許在校生「台灣的未來就在各位的身上，請各位同學要努力接棒。」