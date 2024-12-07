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苗縣六合國小活動中心舞台地板舊到「都塌了」 獲教育部補助修繕

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
頭份市六合國小活動中心的舞台地板、布幕使用近20年，老舊且有安全疑慮，經會勘爭取修繕，獲教育部核定補助。圖／沈發惠國會辦公室提供
頭份市六合國小活動中心的舞台地板、布幕使用近20年，老舊且有安全疑慮，經會勘爭取修繕，獲教育部核定補助。圖／沈發惠國會辦公室提供

苗栗縣頭份市六合國小活動中心的舞台地板、布幕使用近20年，老舊且有安全疑慮。立委沈發惠收到陳情，今年7月由國會辦公室主任陳詩弦偕同國教署、縣府教育處及校方人員共同會勘，獲教育部核定補助改善計畫，總經費99萬元，校內表演空間及設備將進行修繕，提供師生舒適安全的環境。

陳詩弦指出，昨天12月6日收到教育部核定改善活動中心設備的公文，總經費99萬，由中央補助89萬；六合國小1945年創校至今已近80年，目前設有普通班31班、特教班1班，另外還有資源班3班。

校內活動中心的舞台地板、布幕使用多年，十分老舊，且有安全疑慮。沈發惠收到陳情，7月1日由陳詩弦會同國教署科長沈靜濤、縣府教育處體健科長楊雲順、校長饒世妙等人共同會勘。

他指出，會勘達成結論，活動中心舞台地板因長年使用，加上受潮導致變形、龜裂、塌陷脫落等情形，辦理活動、演出可能影響學生學習及活動安全，亟待修繕；布幕也因老舊建議一併更新。全案經沈發惠團隊關注追蹤，12月6日終於收到中央核定補助好消息。

陳詩弦表示，中央十分關心苗栗縣的教育環境及學校設施安全，持續挹注改善經費，感謝縣府提供相對配合款。沈發惠是苗栗子弟，原本認養區是苗栗海線，在賴清德總統指示下，現已認養苗栗縣全區並成立苗栗辦公室，期待中央、地方共同努力，加強充實苗栗縣的各項建設。

頭份市六合國小活動中心的舞台地板、布幕使用近20年，老舊且有安全疑慮，經會勘爭取修繕，獲教育部核定補助。圖／沈發惠國會辦公室提供
頭份市六合國小活動中心的舞台地板、布幕使用近20年，老舊且有安全疑慮，經會勘爭取修繕，獲教育部核定補助。圖／沈發惠國會辦公室提供
頭份市六合國小活動中心的舞台地板、布幕使用近20年，老舊且有安全疑慮，經會勘爭取修繕，獲教育部核定補助。圖／沈發惠國會辦公室提供
頭份市六合國小活動中心的舞台地板、布幕使用近20年，老舊且有安全疑慮，經會勘爭取修繕，獲教育部核定補助。圖／沈發惠國會辦公室提供
頭份市六合國小活動中心的舞台地板、布幕使用近20年，老舊且有安全疑慮，經會勘爭取修繕，獲教育部核定補助。圖／沈發惠國會辦公室提供
頭份市六合國小活動中心的舞台地板、布幕使用近20年，老舊且有安全疑慮，經會勘爭取修繕，獲教育部核定補助。圖／沈發惠國會辦公室提供

沈發惠 苗栗縣 陳詩弦

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