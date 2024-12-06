聲樂大師徐亞英紀念音樂會 祖孫三代作品齊聚衛武營

衛武營國家藝術文化中心紀念聲學顧問徐亞英逝世一周年，舉辦音樂會、特展與工作坊等系列周邊活動，目前音樂會票已索完，將於明晚在徐亞英精心打造的衛武營音樂廳舉行，讓觀眾感受徐亞英傳奇的聲學能量。

徐亞英生於1934年，1957年起專注於建築聲學領域，為各國際表演場館提供精密聲學設計的解決方案，聲學作品遍布全球。盧森堡愛樂音樂廳、巴黎羅浮宮博物館及巴黎美國文化中心等，都有徐亞英聲學專業與熱忱的投注，徐亞英也於1995年和2004年分別獲得法國建築科學院授予的建築聲學最高獎項「最佳技術顧問獎」及「建築技術科研成就獎」。

徐亞英自2007年起參與衛武營規畫設計，以「盒中盒」的概念阻隔廳院外的聲音與震動，其中衛武營的葡萄園式音樂廳，更可說是徐亞英集一生聲學精華而成的作品。其以幾何梯型為單元所展開的聽眾座席，能使各區聽眾都能收聽到從側面來的反射音，更可加強樂聲的環繞空間感。徐亞英也曾公開對外表示：「高雄衛武營音樂廳是我生命後期最滿意的一個音樂廳。」

衛武營場館耗時15年規畫建造，期間徐亞英多次往返法國與台灣，以打造最高聲學環境的標準監造衛武營，並鉅細靡遺傳授「聲學如何務實地實踐在建築中」相關概念予當時建造團隊，在堅硬的建築中融入藝術與音樂等人文思索，打造兼具理性及聲學感性共存的表演藝術場域。

2018年衛武營開幕後，徐亞英仍長期關注衛武營一切，多次於衛武營各廳院進行聲響測試、出席各式建築聲學講座並於2019年擔任「建築聲學大師徐亞英與NSO，帶您聆賞衛武營」主講人，親自帶領觀眾體驗葡萄園式音樂廳之聲學與建築之美。疫情邊境解封後他亦馬上安排訪台計劃，最近一次為去年10月底，親自到衛武營歌劇院進行滿場聲學測試。

徐亞英傳奇的一生結束於2023年12月6日晚間，享壽 89歲，衛武營為感謝徐亞英的付出與用心，於其羽化周年之際，在興勤電子的支持下和徐亞英家人共同規畫紀念音樂會與周邊系列活動。7日的「聲學大師徐亞英逝世一周年紀念音樂會」由影像導演楊守義的紀錄片開場，接著由衛武營藝術總監簡文彬親執指揮棒，帶領高雄市交響樂團，演出多首徐亞英最鍾愛的管絃樂經典篇章。

樂曲包括拉威爾改編穆索斯基《展覽會之畫》中的〈漫步〉；貝多芬第四號交響曲第二樂章；布拉姆斯第二號交響曲第一樂章；貝多芬第七號交響曲第二樂章；德布西《海》第一樂章〈海上的黎明到中午〉。隨後由徐亞英的女兒徐卉（Mimi XU）與孫女徐麥粒（Maily BEYRENS-XU）分別帶來紀念徐亞英的全新創作音樂作品《三水》世界首演和動態影片創作，共同用音樂、影像及紀錄片的方式紀念這位當代極具重量的聲學大師。

除精彩的紀念音樂會外，更特別規畫「見築知音」紀念展及「聲響遊樂場：漫遊榕樹廣場」工作坊，紀念展已於10月24日在衛武營榕樹廣場歌劇院櫥窗開展，工作坊規畫有12月8日14:30、16:30兩個場次，由徐亞英孫女也是新世代跨界藝術家—徐麥粒引導，帶領參與者發現榕樹廣場背後的聲學藝術，紀念活動均免費參加。