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嘉縣小學食農教育 美籍教師推環保永續水耕系統

中央社／ 嘉義縣6日電

美籍英語教師Chris（方博克）今天參加嘉義縣國小食農教育博覽會，與和睦國小師生展示他以竹材打造結合碳中和、環保永續、適合都市家庭的水耕系統，盼推廣到每個家戶。

方博克與建築設計專長的陳奕文，合作成立BambooBlooms（竹筒菜工坊），將水耕種植技術與台灣竹材結合，建造出不需一次性耗材、符合聯合國永續發展目標（SDGs）標準的水耕種植系統。

方博克接受中央社記者訪問表示，他來自美國西雅圖來台已18年，專長水耕農作，曾在嘉義縣中埔鄉和睦國小教過英文，所以與和睦國小合作進行食農教育，想把這套系統推廣到每個家戶。

方博克說，系統像是一座微型植物工廠，提供人們簡易便利的種植環境，使用竹材來替代傳統水耕系統的一次性消耗品，以碎石、發泡煉石取代土壤，能夠顯著減少碳排放；此系統可應用於多種情境，即便居家陽台，甚至室內空間都可進行客製化設計。

方博克的水耕系統在博覽會現場30個展示攤位中，相當吸睛，引起很多人探詢。

嘉義縣113年度國中小食農教育「感恩土地、感謝農民、謝謝食物」與農共舞博覽會今天在鹿草國小舉行，有19間國小與農業生產相關公司、合作社場與會。

嘉義 食農教育

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