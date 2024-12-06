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嘉女創校百年 暌違14年擬招30名特殊班男生

中央社／ 嘉義市6日電

創校103年的國立嘉義女子高級中學將報教育部國民及學前教育署同意，民國114年招30名特殊班男生，這是暌違14年再有男學生入校，已備好廁所、校服等配套措施，家長會也樂見。

嘉女今天舉辦103週年校慶運動大會，並辦理傑出校友表揚及新建PU跑道啟用典禮。

至於校名是否更改，嘉女校長林義棟告訴中央社記者，未來招收男學生仍屬少數，不改校名，但會重新設計制服、書包，與女學生區別。

林義棟表示，嘉女特殊班現有語文資優班，為吸引具數理優勢男學生入校，帶動具數理優勢女學生共學，已報國教署核定人文社會科學資優班、數理資優班與舞蹈資優班等，另申請新設「AI（人工智慧）電資實驗班」與「醫藥科技實驗班」，總額30人，希望藉特殊班讓性向明確學生提早接觸相關領域、促進發展。

林義棟說，目前正送申請計畫報國教署核定，如果通過，預計114年1月15日公告招生，8月1日新學年度開學。

根據嘉女統計，80年起舞蹈班開始招收男學生，截至目前僅4名男學生自嘉女畢業，最後1人是100年6月畢業。

此外，林義棟表示，操場自創校後長期使用紅土跑道，跑道老舊易有塵土飛揚，導致師生常吸入灰塵，影響健康與運動意願，為改善運動環境，經校內師長、行政團隊及民主進步黨籍立法委員王美惠協助爭取，教育部體育署核撥新台幣1470萬元補助，改建校內PU跑道，近期完工驗收，為少數設有8道200公尺標準規格。

教育部 運動

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