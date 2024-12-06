瑞芳高工建築製圖獲金手獎冠軍 3年連摘五金手

113年全國高級中等學校工、商業類科技藝競賽，瑞芳高工榮獲4金手、10優勝殊榮，達成了近3年摘下第5面金牌紀錄。今年獲得金手第一名的職類為建築製圖，111年時瑞工在建築製圖也曾拿下第一，今年由劉若蘋老師指導學生林誼晴重返榮耀，再度摘金。

建築製圖指導老師劉若蘋表示，為了讓缺乏自信的學生能突破自我，讓學生在專業領域上發光發熱。每年反覆帶著選手?牲假日不斷練習，就希望能開闊選手視野，讓選手證明自己也是頂尖的，過程雖然辛苦，卻是值得。

空間測繪科測量老師翁明郎及趙雅靜認為選手訓練的過程，考驗測量職種指導老師和選手們，瑞工空間測繪科測量選手努力堅持住，將自己培訓期間所學發揮出來。每一屆的選手特質都不一樣，對指導老師而言這是一種挑戰，該如何在培訓期間為這倆個孩子量身訂做屬於他們的培訓計畫，這是一段充滿溫暖與感動的教學旅程。

陳思亮老師很開心選手能勇奪金手，榮耀瑞工，請謹記「成功不是一次衝刺的結果，而是每個階段努力的總和。」百尺竿頭，繼續努力。

今年建築製圖第一名的林誼晴同學，當初自己對畫畫充滿興趣，但經常出錯讓我一度想放棄，幸好有建築科老師們的悉心指導，特別是劉若蘋老師，訓練期間，老師無微不至地照顧我，假日陪練、解惑。正是因為老師們的付出與學校的全力支持，才能在全國比賽中脫穎而出。

吳侑倫及丁菲臣同學表示，這是一場傳承金手的工科測量競賽，能榮獲金手獎第三名並非一蹴可幾，在練習的過程中我學到測量專業的知識和技術，還有積極奮鬥的態度，其中最大的收穫是帶動我向上衝的那股力量。

陳致愷表示，在今年的技藝競賽中，能榮獲電腦軟體設計金手獎第五名的殊榮。是在練習的期間，不僅是程式設計的知識，更重要的是如何隨機應變，即時發現問題並解決，大部分的錯誤都可以簡單地修正，但困難在於如何找到問題所在。此外，也讓我更加體會到努力與堅持的重要性。

瑞芳高工校長潘泰伸表示，一年一度的全國高級中等學校學生工、商業類科技藝競賽是全國技職學校每年最重視的擂台賽，學生將所學與全國菁英一同競技，憑籍著自己的技藝與實力拿下獎牌，感謝老師及同學們的努力及付出，讓位在東北角的瑞工突破地域的限制，拚出亮眼的成績。