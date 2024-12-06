金山高中原住民藝術空間開幕 連結原鄉學習場域

新北市立金山高中原住民藝能專班沈浸式藝術創作空間壯麗落成，特別舉辦辦理開幕茶會，由新北市議員馬見爭取經費，並在同樣也是金山高中原住民藝能班的畢業校友兒路創作藝術工寮創辦人東冬侯溫，與原住民藝術藝術家黃林育麟聯手，合力為打造猶如置身山林原野的實境，特別以「金包里.承襲後的轉變」為主題，為原住民藝能班學生提供在校園生活中連結原鄉生活的學習場域。

新北市議員馬見表示，從金山高中原住民藝能專班畢業後，沒有一刻不想著要回饋母校，加以金中的原民專班自民國89年開辦以來，長期為傳承原住民族的文化、藝術不遺餘力，因此也應該要有更多的資源去發揚原住民族的文化底蘊，這次撥補140萬元的預算打造沈浸式藝術創作空間，就是期許未來更多原住民的學子可以在這裡，透過藝術陪伴的方式，增加對學校的熱愛以外，還可以對原住民族的文化有更多的認同。

金山高中校長陳玉桂表示，感謝傑出校友馬見議員爭取經費，讓部落的藝術與美學可以在金山高中展現，也感謝教育局致力協助本校推動原住民族教育，為學生打造出充滿多變意境的藝術空間。尤其所有素材都是藝術家親自上山，花費許多時間採集而來，創作過程備極辛苦。未來金山高中將妥善運用這個空間，持續努力推動原住民族文化藝術教育，栽培每一位學生各自長成不同的美好樣態，更一同成為推動原住民藝術文化的種子。

藝術家黃林育麟發表創作理念，特別將自然素材相互蜿蜒生長的視覺表現應用於教室空間的設計，就是期許並鼓勵部落的孩子們能在這個空間裡持續自由的成長，而這個空間既是展覽空間，也是課堂教室，更是學生累積校園生活的場域，因此作品以結合展示檯面的方法設計，未來空間應用上，是藝術空間，也是能夠展出學生學習成果的展覽空間。