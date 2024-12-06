校園成為綠廊道 永信國小通學步道完工

為提升學童通行安全與便利，臺南市政府推動校園周邊通學步道改善有成，教育局持續盤點與建置全市各校校園周邊通學步道，透過重建步道舖面、動線規劃、家長接送區及交通設施等，112年和113年積極提案向內政部國土署爭取通學步道改善，共獲得41校5億4,500萬元，爭取補助情形亮眼。各校通學步道陸續完成，其中永信國小通學步道改造後，結合都發局好望角景觀計畫和環保局推廣的空氣綠牆計畫，更成功打造「永信綠廊道」，讓校園成為社區重要的休閒綠地景觀，學童開心家長放心。

臺南市長黃偉哲表示，透過教育局、工務局、交通局及區公所等單位的協同合作，自108年至今已投入約9億4千萬元，完成77所校園周邊通學步道的優化，以打造「以人為本」的幸福城市和優質通學環境是市府的重要政策，不僅提升學童行走的安全性，更提供社區居民安全舒適的步行空間，未來將持續推動，讓校園與社區緊密相連。

教育局長鄭新輝指出，永信國小近年在綠美化與校園設施改善上成果卓著。去年完成的好望角景觀計畫和空氣綠牆已經為校園增添了自然與美感。今年進一步提升校內外步道的整體品質，工程涵蓋鋪面修整、路口改善、家長接送區規劃及障礙物排除，透過人車分流的設計，建構安全的步行環境，讓學童和居民都能享有更優質的生活空間。

永信國小校長吳博明表示，此次步道改造除了針對原有不平整的鋪面進行修整，撤除所有階梯，並增設引導磚與定位磚，全面打造無障礙步行環境。同時，工程保留了原有的大型喬木及綠帶，發揮遮蔭、吸塵及微氣候調節的功能，讓綠意與步道相互交融。為提升行人穿越的安全性，校園周邊重新繪製行穿線，設置庇護島、導盲行穿線及行人專用號誌，確保學童和一般行人的安全。此外，步道沿線增設四處避車彎，提供機車臨停的空間，滿足家長接送及社區居民的使用需求。

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