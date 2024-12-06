北市某國中被爆學生持刀威脅人 教育局啟動調查

台北市大安區某國中家長發文指出，班上有同學涉持刀威脅其他人，但校方疑態度消極，質疑校長是不是要等出事才要處理。台北市教育局表示，已連繫家長及校安通報，並啟動調查。

有家長在臉書（Facebook）匿名社團中發文，直接點名大安區某國中校長，指稱班上有女學生涉拿刀片威脅同學，校方疑消極處理，質問校長是不是要等到憾事發生才要主動約談家長。

網友建議這名家長可以發出影片佐證，這名家長回應指出因為都是臨時發生、沒有影片，涉持刀學生第一次威脅其他人是10多天前，校方只是把此學生叫去訓育組；後來此學生又與多名學生發生衝突，孩子心生恐懼、回家訴苦後才知道嚴重性。

這名家長表示，感謝網友力挺，希望校長出面處理，做媽媽的只能想辦法保護孩子不出事情。

對此，台北市教育局指出，有關某國中學生校園偏差行為案，此校學生11月15日與同班同學間發生口角，學生因攜帶美工刀與同學發生衝突，同學立即通報學務處人員到班介入制止並保管美工刀，所幸無人受傷。學校即聯繫家長，並進行校安通報。

教育局表示，此案已啟動相關調查機制，將會同學校提供具體輔導措施及導入特教資源；針對家長提及危險物品到校，已請學校依據「教育部校園安全手冊」相關程序及校內「教師輔導與管教學生規定」辦理，以維護校園安全。