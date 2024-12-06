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影／9名學生都是好榜樣！大千基金會孝行獎上午頒獎
大千慈善事業基金會每年舉辦「碧英孝行獎」選拔，今年邁入第11屆，基金會董事長徐千剛表示，期望透過分享每位孩子的孝行事蹟，鼓勵新生世代注重孝道，帶給社會溫暖力量。
基金會表示，碧英孝行獎每年邀縣內各國中小、高中職及社福單位推薦孝順勤勉的學生，予以表揚並頒獎學金；今年獲獎9名學生不僅恭敬孝順，且在校內外都有優異表現。
獲獎學生分別是國立苗商蕭瑞興、 國立苗農呂長紘、黃淳奇及國立卓蘭高中古永晟、縣立西湖國中邱思瑜、泰安國中小林嘉孜、林森國小陳羿彣、泰興國小風佳恩、烏眉國小楓樹分校王楷証。
獲獎學生楷模事蹟令人感動，泰興國小風佳恩是個體貼的孩子，每天在校參加籃球隊訓練結束，回到家雖已晚，但一定會幫忙家中事務並照顧2個年幼的弟弟，在校主動參與各項比賽並獲佳績，積極的態度讓師長讚許有加。
西湖國中邱思瑜從小和祖父母一起生活，懂事的她不僅主動幫忙家務，奶奶生病住院時，還特地請假從旁照顧，出院後都陪奶奶回診，照料生活起居。
和外公、外婆相依為命的蕭瑞興平日除照顧兩位長輩生活起居、協助家中事務，也會照顧行動不便且視力不好的舅舅，是家中的好幫手。
呂長紘除利用家中空地種蔬菜販售，假日還到餐廳打工貼補家用，親自照顧生病的父親，也協助母親家中事務、並照顧年幼的弟弟。
苗栗家扶中心推薦的卓蘭高中古永晟，為照顧生病的母親，從小五就開始學做飯、處理家務，同時也幫忙家中農務，包括灑農藥、種苗、翻土等，減輕媽媽的負擔。另外，苗農黃淳奇無論洗衣、掃地、煮飯等事務都難不倒他，還要協助照顧弟妹，讓辛苦工作的母親能減輕負擔，他也貼心地主動照顧年邁的祖父母，幫助老人家日常生活所需。
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