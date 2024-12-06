台中小6生與師衝突案後…老師紛喊：有權報警？議員1招解決

台中市一名小六生拿軟質球棒打老師衝突，警方入校園走學生，引發關注。曝光此事件的市議員李中說，這幾天不少學校老師詢問「老師有沒有權報警？」他回答，老師可以到警察機關報案，就不會產生這麼大的爭議。

李中12月2日在議會曝光這起師生衝突案，事發在3月26日，隔天學生沒道歉，老師報警，警方進入校園，帶走學生到派出所製作筆錄，引發全國各界關切。

李中今在總質詢說，他2日曝光此事，引發全國關切，他一開始就表明不介入師生衝突過程，因師生與家長們各執一詞，議員又沒有調查權，難以論斷，他強調，台灣是法治國家，無論警察或學校都應有法治觀念。

李中指出，他打給分局長，分局長2天後就回覆警察確有疏失，也對到場的2名員警懲處；但學校讓學童被警察帶走，在法治觀念上，實在有加強的必要。

李中詢問教育局長蔣偉民，學校在此部分是否有所疏失？蔣偉民說，學校允許警方帶走學生，確實是有疏失不當，市長盧秀燕也指示針對警方進入學校建立校園因應標準作業程序，教育局正研擬中。

李中說，他這幾天接到不少學校老師的來電詢問，當老師受到傷害時有沒有權報警？他直接回答，老師可以報警，但應像一般民眾，到警察機關報案，警方就可以跟家長約好時間帶著孩子到警察機關，而不是把警察叫進校園內，就不會產生這麼大的爭議。

李中指出，他這兩天有聽說，曾有警察為抓通緝犯，就想要進到學校去問通緝犯的子女「爸爸在哪裡？」但遭到學校校長的阻止，不同意警察進入校園，這表示還是有腦袋清楚的教育人員。

李中強調，基於保護學童，學校絕對不能隨便就讓警察進入學校，甚至不可以讓學童在沒有家長陪同的情況下，被警察帶走；經過媒體報導，台灣再一次有法治觀念的機會教育，教師與兒童的人權，都應該遵守法令程序。警方已有相關SOP，請教育局也好地制訂相關SOP。