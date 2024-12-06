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大考前壓力大 彰化溪湖高中「包糕粽」賣力吶喊紓壓

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國立溪湖高中今舉辦應屆考生「包、中」會師活動，師長簽名表示支持。記者簡慧珍／攝影
國立溪湖高中今舉辦應屆考生「包、中」會師活動，師長簽名表示支持。記者簡慧珍／攝影

距明年大學學測不到一個月，國立溪湖高中和學生家長會今送包子、蛋糕、粽子，祝福512名應屆考生「包高中」，15班應屆畢業班各自喊出激勵士氣的誓師詞，期許在學測、統測考上理想大專院校。

溪高今舉辦第二十五屆祝福包高中活動，在活動中心敲鑼，司儀念出「溪領南彰耀金榜、文思泉湧包高中。溪望相隨伴前行，追分達標奪成功。」校長與家長會長致詞祝福並送包子、蛋糕、粽子，應屆畢業班導師送每一名應屆考生由溪湖信仰中心福安宮文昌帝君加持「文昌筆」，祝福應考時下筆文思泉湧如有神助。

各班推派代表到台前喊出誓師詞，現場為自己吶喊加油聲此起彼落，各班導師到台前懸掛幸運粽，勉勵學生發揮最大功力一舉金榜題名，校長、家長會及日本交流協會駐校一年老師都上前簽名，祝福考生「高中、必勝。」

活動壓軸「來自最強後援～家長祝福明信片及影片」，每一名學生都收到父母來信，影片播放個別家長祝福卻沒事先告訴學生，他們父母被選中錄製，學生乍見影片內容都相當感動，全場洋溢滿滿正能量。

校長李明昭說，大考前壓力沈重，每年透過激勵活動可讓學生更安心，考試時步步為營、小心應答，考上自己理想學校。

兩年前經歷父喪的葉姓學生表示，快大考了壓力真的很大，包高中祝福活動可聽見老師祝福並釋放學生的壓力，他猜到媽媽會給他祝福，沒想到大螢幕出現媽媽祝福影片，他既驚喜又開心，感謝媽媽一路支持。

壓力 影片

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