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北市國中生持刀恐嚇同學校方不積極處理？蔣萬安說話了

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢時受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢時受訪。記者楊正海／攝影

北市某國中驚傳疑似校園恐嚇事件，自稱該校的家長爆料一名女學生持刀片威脅同學，校方卻消極處理，直至昨天兒子遭恐嚇，她才警覺事態嚴重，然而沒有流血，大嘆報案也沒用，喊話校長出面處理。台北市長蔣萬安下午赴議會總質詢受訪指出，會依照相關規定來處理。

家長陳情指出「請體諒一個媽媽的心情，我的孩子，我要自己救」，該家長無奈沒有流血，報案也沒有用、教育局也不會理，她只能用各個網路留言讓校方積極處理，讓小孩能安全上學。

北市教育局今回應該校園偏差行為案，學務處人員獲報到班制止並保管美工刀，校方聯繫家長並校安通報。蔣萬安受訪也指出，教育局一定會去全盤瞭解，而且如果學校方面沒有積極的處理，當然會依照相關規定來處理。

教育局 校園

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