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花蓮高農參加全國技藝競賽 囊括4金手7優勝成績超亮眼

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
國立花蓮高農學生參加全國農業類科技藝競賽，抱回4座金手獎7面優勝，表現超亮眼。記者王燕華／攝影
國立花蓮高農學生參加全國農業類科技藝競賽，抱回4座金手獎7面優勝，表現超亮眼。記者王燕華／攝影

國立花蓮高農參加全國農業類科技藝競賽勇奪4金手7優勝，其中，農場經營科陳鉉澕得到金手獎第一名，農經職種團體總成績全國冠軍；食品加工科劉苡瑄切料時不慎切到手，帶傷奮戰獲優勝第13名，若未被扣分，也有望抱回金手獎。

全國農業類科技藝競賽日前在國立台北科技大學附屬桃園農工高中舉行，花農表現傑出，4面金手獎除陳鉉澕、農經職種團體組雙料第一，還有園藝科梁牧成獲造園景觀職種金手獎第4名、簡廷叡獲園藝金手獎第5名。

7座優勝為農經科謝展翔優勝第6名、森林科黃軍淇優勝第7名、畜保科劉嘉翔優勝第8名、食品加工科劉苡瑄、盧玟伶在食品加工職種分獲優勝第10名、第13名，總成績全國優勝第4名，詹雅甯在食品檢驗分析職種獲優勝第16名，

農經科成績亮眼，指導老師邱美雲說，兩位學生在培訓過程配合度高，比賽時展現抗壓力，才有好表現。謝展翔家中在壽豐經營果園，因此對農場經營有興趣，希望未來承接家業。

梁牧成的父親在縣府農業處農村景觀科工作，他因此對造園有興趣，拿到第4名，未來也想從事相關工作；簡廷叡從小愛花花草草，國小存很久零用錢，買2、3000元的多肉植物「熊童子」回家照養，家人很支持，住家頂樓就是他的祕密花園，培育很多鹿角蕨、蘭花，常在網路上與同好分享交流。

食品加工科的劉苡瑄喜歡烘焙甜點與親友分享，原本「怕刀又怕火」的她，為準備技藝競賽撩下去，術科考試時因主辦單位提供的刀子比自己習慣的鋒利，切料時不小心傷到左手中指，她用衛生紙按著忍痛完賽，可惜因為失誤遭重扣30分，以她成績推算，若未扣分，可以拿到金手獎第一名，師長大呼可惜。

森林科的黃軍淇家住光復鄉大豐村，從小穿梭在大農大富平地森林園區，與家人在賞螢季擔任解說員，讓他和哥哥黃軍皓都愛上森林，他尤其關注外來種入侵議題，未來想追隨哥哥就讀中興大學森林系。

園藝科 家人

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