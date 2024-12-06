基隆東信國小天橋使用率低成治安隱憂 13、14日拆除交管

基隆市信義區東信國小前天橋，因使用率偏低，成為治安隱憂，校方已將天橋封閉多時，經考量校方安全顧慮及行人通行權益，透過通學步道改善工程將一併拆除天橋，重新規畫通學路徑及行人動線，整體提升行人安全。13、14執行拆除作業將交管，提醒民眾改道。

市府工務處表示，為提升國小學童通學安全及人本交通環境，教育處、工務處向內政部國土管理署爭取「東信國小校園周邊改善工程」，已獲得國土署補助完成發包。

工務處長陳耀川表示，步行環境改善是城市邁向「以人為本」的象徵，東信國小前天橋，因使用率偏低，成為治安隱憂，校方已將天橋封閉多時，經考量校方安全顧慮及行人通行權益，此次通學步道工程將一併拆除天橋，重新規畫通學路徑及行人動線，整體提升行人安全。