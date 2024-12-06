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影／沒漏氣！嘉女校慶男教官裝扮女啦啦隊員熱舞 隔空PK嘉中女教師

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義女子上午舉辦創校103周年校慶運動大會，男教官李政陽扮女啦啦隊員，與同學大跳啦啦隊舞，同學嗨翻、驚聲尖叫。記者魯永明／攝影
嘉義女子上午舉辦創校103周年校慶運動大會，男教官李政陽扮女啦啦隊員，與同學大跳啦啦隊舞，同學嗨翻、驚聲尖叫。記者魯永明／攝影

國立嘉義女子上午舉辦創校103周年校慶運動大會，表場傑出校友暨新建PU跑道啟用典禮，上月嘉中有女教師穿迷你短裙跳三振舞，引發學生及網友暴動；嘉女男教官李政陽扮女啦啦隊員，與學生大跳啦啦隊舞，隔空PK嘉中女教師熱舞，學生嗨翻、驚聲尖叫。

嘉女創校103年首次啟用新建藍色系PU跑道，校長林義棟說，嘉女操場創校以來長期使用紅土跑道，老舊易致塵土飛揚，師生跑步或活動時，常吸入灰塵，影響健康與運動意願，為改善運動環境，在行政團隊及立委王美惠爭取下，體育署核撥1470萬元補助，改建PU跑道。

校長與來賓共同為跑道揭幕，同學歡呼慶祝，新建跑道有8道200公尺標準規格的PU跑道操場，提供師生舒適、安全運動場地，提升校園整體運動設施的水準。總統府資政張博雅回母校慶賀校慶，與師生同樂。

重頭戲是嘉女儀隊及啦啦隊表演，曾在軍教片當演員的男教官李政陽，扮女啦啦隊員，與女學生們隨著音樂，大跳啦啦隊舞，一會兒跑跳、一會又翻跟斗，表演精彩，贏得學生、教師驚聲尖叫，隔空PK嘉中女教師熱舞。

嘉中上月運動大會，有學生拿手機將教英文蔡姓女教師，與同學跳三振舞影片，貼社群網站Threads，女教師穿迷你短裙身材姣好、露出細白長腿畫面，引發網友暴動，蔡姓女教師爆紅成為話題人物，引發校友熱議，校方為此發聲明。上午嘉女男教官李政陽扮女啦啦隊員，與學生大跳啦啦隊舞，隔空PK嘉中女教師熱舞。

嘉女創校103年首次啟用新建藍色系PU跑道。記者魯永明／攝影
嘉女創校103年首次啟用新建藍色系PU跑道。記者魯永明／攝影
嘉義女子上午舉辦創校103周年校慶運動大會，男教官李政陽扮女啦啦隊員，與同學大跳啦啦隊舞，同學嗨翻、驚聲尖叫。記者魯永明／攝影
嘉義女子上午舉辦創校103周年校慶運動大會，男教官李政陽扮女啦啦隊員，與同學大跳啦啦隊舞，同學嗨翻、驚聲尖叫。記者魯永明／攝影
嘉義女子上午舉辦創校103周年校慶運動大會，男教官李政陽扮女啦啦隊員，與同學大跳啦啦隊舞，同學嗨翻、驚聲尖叫。記者魯永明／攝影
嘉義女子上午舉辦創校103周年校慶運動大會，男教官李政陽扮女啦啦隊員，與同學大跳啦啦隊舞，同學嗨翻、驚聲尖叫。記者魯永明／攝影
嘉義女子上午舉辦創校103周年校慶運動大會，男教官李政陽（前）扮女啦啦隊員，與同學大跳啦啦隊舞，同學嗨翻、驚聲尖叫。
嘉義女子上午舉辦創校103周年校慶運動大會，男教官李政陽（前）扮女啦啦隊員，與同學大跳啦啦隊舞，同學嗨翻、驚聲尖叫。

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