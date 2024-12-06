2024年國泰寒冬送暖全台154校 首辦金融小學堂培育學童正確理財觀

邁入第23年的國泰寒冬送暖活動自12月起正式起跑，由國泰公益集團旗下的國泰人壽慈善基金會、國泰世華銀行文教基金會及國泰建設文教基金會共同舉辦，透過遍及全台的國泰志工們前往偏鄉小學送暖傳愛。今年國泰人奉獻愛心依舊不落人後，累計送暖154所學校、擴及16縣市、71鄉鎮區，關懷近12,500名學童，學校數及參與學童數量，均創下歷年紀錄新高。

國泰世華銀行文教基金會董事長李明賢、國泰投信董事長張錫及國泰世華銀行總經理李偉正共同於12月5日來到新北市瑞芳區義方國小，化身送暖大天使，在歲末時刻將暖心物資帶給現場近100名學童，與大小朋友一起提前歡度耶誕節。國泰世華銀行文教基金會董事長李明賢說：「今年我們會舉辦154所學校的寒冬送暖和超過12,500名同學參與，而且我們每年會持續舉辦下去，把溫暖送到每一位小朋友手中。」

義方國小校長羅智殷也表示，「感謝國泰公益集團把義方國小作為今年第一場寒冬送暖的學校，謝謝國泰主管們、志工們遠道而來，為學校師生提前送來耶誕祝福，讓大小朋友可以度過歡樂的下午。」國泰投信董事長張錫補充，對於偏鄉地區的學校、學童來說，教育資源較不充足，國泰公益集團及轄下各子公司每年都會走訪全台偏鄉小學送暖、傳遞愛與關懷。國泰的寒冬送暖，無論是帶給學童們的禮物及節目內容都年年創新，即是回饋社會最實際的行動，期待今天的活動能為偏鄉學童帶來祝福，留下美好的回憶。

響應金管會推動的「普惠金融」政策，國泰特別在寒冬送暖活動期間規劃「金融小學堂」，針對不同年級的學童，設計以程度區分的金融教材，盼將正確理財觀念從小紮根。國泰慈善基金會總幹事王麗秋表示，「『金融小學堂』以寓教於樂方式，不僅讓小朋友建立正確的金錢價值觀，亦盼此舉能培養出他們發自內心的理財意識和責任感。」

今年的活動足跡涵蓋新北市瑞芳區、桃園市復興區、新竹縣五峰鄉、尖石鄉、南投縣中寮鄉、屏東縣獅子鄉、宜蘭縣頭城鎮、花蓮縣壽豐鄉、台東縣大武鄉及蘭嶼等地。國泰長期關注社會福祉，自2002年起便推動寒冬送暖，積極協助資源較為匱乏的偏鄉小學，寒冬送暖活動開辦迄今，除國泰公益集團的三家基金會外，國泰金控及各子公司皆積極參與，盼透過此舉能發揮拋磚引玉效果，讓偏鄉學童們有機會獲得更多學習資源。